Informações básicas sobre investimentos serão o foco do programaReprodução internet

Publicado 20/06/2022 12:12 | Atualizado 20/06/2022 12:38

O Banco Safra abriu, nesta segunda-feira, 20, o quinto curso gratuito sobre educação financeira. O tema desta vez é investimentos para iniciantes. O conteúdo pode ser acessado por meio do portal "O especialista" . Esta edição trata de noções básicas, mas importantes, sobre o mundo dos investimentos. O objetivo principal é esclarecer os conceitos de renda fixa e renda variável, explicando as como funciona cada modalidade.

O curso faz parte de uma série destinada aos interessados em aprender sobre economia e investimentos. No último episódio, o assunto foi economia básica: os conceitos de PIB e inflação, além da importância das políticas monetária e fiscal.

Para acessar os conteúdos, basta que o interessado clique no banner informativo no portal ‘O Especialista’ (www.oespecialista.com.br) ou no pop up que aparece na rolagem da tela e fazer a inscrição, informando apenas o endereço de e-mail. Os conteúdos são produzidos por especialistas do Banco Safra.

Outros vídeos da série já explicaram como investir em fundos imobiliários, ações e mercado de criptoativos. Todos os cursos são inteiramente grátis e podem ser assistidos no horário desejado pelo interessado.