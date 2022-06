A garantia de Putin de continuar fornecendo fertilizantes ao Brasil tranquiliza o agronegócio - AFP

Publicado 27/06/2022 15:51

São Paulo - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reforçou o compromisso do país em manter as entregas de fertilizantes ao Brasil, durante telefonema com o presidente Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada por meio de nota divulgada nesta segunda-feira, 27, pelo Kremlin, sede do governo russo.

Em meio às preocupações com as exportações dos fertilizantes russos, por conta da guerra na Ucrânia, Putin assegurou "suprimento ininterrupto" dos fertilizantes ao agronegócio brasileiro, diz o comunicado. O Kremlin ainda informou que os mandatários trataram sobre o "compromisso mútuo" em "fortalecer a parceria estratégica" entre Brasil e Rússia, de forma a expandir a cooperação em setores como o de energia e agricultura.

Por fim, o governo russo afirmou que Putin e Bolsonaro conversaram sobre a presidência rotativa do Brasil no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que começa em 1º de julho. Segundo o comunicado, os presidentes concordaram em manter "contato em diversos níveis".