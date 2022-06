Clientes da Enel terão um reajuste maior em suas contas de luz - Divulgação

Publicado 29/06/2022 14:39 | Atualizado 29/06/2022 14:43

Rio- A Enel Distribuição Rio realizará nos próximos sábados, 2 e 9, feirões de troca de titularidade nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras. O objetivo da iniciativa é facilitar o acesso a esse tipo de serviço para clientes que não têm disponibilidade de comparecer às lojas nos dias de semana.



"A escolha desses municípios para essa ação é devido à alta demanda de clientes, principalmente pelo serviço de troca de titularidade, que hoje representa 41% das solicitações atendidas pela distribuidora nessas cidades”, explica Luis Paulo Guimarães Bastos, responsável por B2C na Enel Distribuição Rio.



Não será necessário agendamento prévio, apenas comparecer a uma das lojas de atendimento dessas quatro cidades de 8h às 12h. Os seguintes documentos deverão ser apresentados:



Pessoa física: CPF, RG ou documento oficial com foto, RNE (apenas para estrangeiros), RANI (apenas para indígenas), NIS ou NB (apenas para clientes Baixa Renda);



Representante legal: Procuração pública ou particular e cópia dos documentos do procurador. Quando se tratar de procuração particular é obrigatório o reconhecimento de firma;



Pessoa Jurídica: Contrato Social ou último aditivo, CNPJ, CPF, RG. No caso de condomínio: ata de nomeação do síndico;



Representante legal nomeado pela empresa: Os dados de cadastro (nome, CPF e RG) deverão ser do empresário ou de um dos sócios e não do representante legal;



Documento do imóvel (somente se houver alguma conta vencida ou a vencer na unidade consumidora).

Locais:



São Gonçalo | R. Feliciano Sodré, 230, Centro



Niterói | Av. Ernani do Amaral Peixoto, 1, Centro



Campos dos Goytacazes | R. Alvarenga Filho, 17, Centro



Rio das Ostras | Al. Carlos Lacerda, 4435, Centro (esq. c/ R. Tijuca)