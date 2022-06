Equiparação foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial - Divulgação

Publicado 29/06/2022 14:53

O governador Cláudio Castro sancionou a Lei 9.741/22, de autoria do deputado Anderson Moraes (PL), que determina a equiparação salarial para o cargo de instrutor para disciplinas profissionalizantes I, da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). O vencimento será igualado ao do cargo de professor II do quadro suplementar da instituição. A medida foi publicada na edição extra do Diário Oficial desta terça-feira, 28.

Com a alteração, os cargos podem ter salários de R$ 2.142,88 a R$ 6.712,25, a depender do nível de especialização e da progressão da carreira.

"Os instrutores atuam em sala de aula em funções equivalentes aos professores II, mas são preteridos na esfera salarial e na progressão de carreira. Isso desmotiva e causa desequilíbrio dentro da instituição. A equiparação é essencial para reparar essa injustiça", afirmou o autor, deputado Anderson Moraes.