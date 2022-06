Carteira de trabalho - Divulgação

Publicado 29/06/2022 17:45 | Atualizado 29/06/2022 18:07

Rio- A PRIO, maior empresa independente de óleo e gás do Brasil, está oferecendo oportunidades de emprego em diferentes áreas de atuação, para começo imediato na sede da empresa, em Botafogo, Rio de Janeiro.

Entre as especialidades desejadas estão: engenheiro(a) de instalações, engenheiro(a) de controle e custos Jr, advogado(a) de societário e mercado de capitais, médico(a) de saúde ocupacional, coordenador(a) de cultura, engajamento e comunicação interna e analista de suprimentos pleno.Todas as vagas incluem benefícios, sendo alguns flexíveis, como: vale-alimentação, vale-refeição, vale-combustível, auxílio creche, auxílio inglês, plano odontológico e de saúde, academia, programa de saúde e bem-estar, seguro de vida, bônus, adesão ao plano de stock options.As responsabilidades e atribuições de cada cargo, assim como os requisitos e qualificações exigidos, além de mais informações sobre o processo seletivo da PRIO podem ser consultados no site