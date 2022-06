Confira quase 2,6 mil vagas de emprego no Rio, além de oportunidades para estágio e Jovem Aprendiz - Gabriel Jabur

Confira quase 2,6 mil vagas de emprego no Rio, além de oportunidades para estágio e Jovem Aprendiz

Publicado 27/06/2022 18:00

Os profissionais que estão em busca de uma oportunidade de emprego podem ter uma nova chance nesta semana. Ao todo, o Rio de Janeiro reúne 2.635 vagas de emprego, além de ofertas para estágio e Jovem Aprendiz. Pessoas com deficiência (PcDs) contam com vagas exclusivas para diferentes níveis de educação.A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) reúne 1064 postos abertos para todos os níveis de escolaridade. Do total, 580 vagas são destinadas aos trabalhadores com deficiência (PcDs). A faixa salarial varia de R$ 1.212,00 a R$ 3.674,00, de acordo com a profissão.Os destaques são as oportunidades para atuar numa rede de supermercados na filial de São Gonçalo. Estão disponíveis 75 vagas para operador de caixa; 65 para a função de repositor; 15 para empacotador e 12 para auxiliar de depósito. Os postos não exigem experiência anterior e o salário é de R$ 1.212,00.Há também 55 vagas para professor de inglês, com salário inicial de R$ 30 a hora/aula. Para se candidatar é preciso ter experiência anterior e estar cursando o 1º período de letras, pedagogia, relações internacionais e afins.Para quem tem Ensino Fundamental Incompleto, há ofertas para auxiliar de mecânico de autos e para mecânico de autos. Já para quem tem Ensino Fundamental completo, as oportunidades são para açougueiro, ajudante açougueiro, arrumadeira, babá, caseiro, cozinheira, doméstica, estoquista, motorista CNH B e motorista residencial.Para quem tem Ensino Médio incompleto as ofertas são para auxiliar de cozinha, empacotador e repositor. Já para quem tem Ensino Médio completo as ofertas são para atendente de lojas, auxiliar de notas fiscais, camareira, chefe de depósito, chefe de seção, hortifruti, consultor de vendas, cozinheiro industrial, fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa, recepcionista, recepcionista bilíngue (hotelaria), repositor e vendedor de serviçosAqueles que têm Ensino Superior podem tentar podem se candidatar a uma das vagas para professor de inglês, supervisor de operações (Superior completo em administração e/ou logística), economista sênior e analista de desenvolvimento de software.Já as pessoas com deficiência que tiverem Ensino Fundamental incompleto podem tentar uma das vagas para ASG, repositor, operador de caixa, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha e auxiliar de linha de produção. Aqueles que tiverem Fundamental completo podem se candidatar para jardineiro, auxiliar de manutenção, auxiliar de rouparia, auxiliar de lavanderia, atendente de lanchonete, oficial de limpeza, maqueiro e porteiro.Para aqueles com Ensino Médio completo as vagas são para auxiliar administrativo, auxiliar de saúde bucal, enfestador, operador de supermercado, porteiro, técnico de enfermagem, técnico em enfermagem urgência e emergência (coren ativo), técnico em farmácia (coren ativo) e técnico em saúde bucal.Os profissionais que têm Ensino Superior completo têm a chance de se candidatar para analista de folha de pagamento (hospital), assistente social NASF, assistente social urgência e emergência, cirurgião dentista ESF, educador físico NASF, enfermeiro, enfermeiro urgência e emergência, farmacêutico, farmacêutico urgência e emergência, fisioterapeuta NASF, fonoaudiólogo ESF, médico ESF, nutricionista ESF, psicólogo NASF, técnico de enfermagem e terapeuta ocupacional.Os interessados devem enviar o currículo para o e-mailou comparecer a um dos Centros Municipais de Emprego, que ficam na Rua Camaragibe, 25, Tijuca; na Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102, Jacarepaguá; na Estrada do Dendê, 2080, Ilha do Governador; na Rua Lopes de Moura, 58, Santa Cruz; e na Rua Coxilha, s/nº, Campo Grande.Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail:ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia, que fica na Avenida Presidente Vargas, 1997.A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 1082 vagas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Costa Verde, Noroeste e Serrana do estado. Entre os destaques do Painel de Vagas estão oportunidades para diferentes cargos e escolaridade, tais como gerente administrativo, atendente de lanchonete, pedreiro, entre outras. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).O total de vagas na região Metropolitana chega a 826, sendo 366 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Entre as oportunidades para ampla concorrência, destacam-se 18 para instalador de água e esgoto, 30 para vigilante e 23 para empacotador. Nesse caso, a exigência é que já seja aposentado. Para PcD, são oferecidas 69 oportunidades para auxiliar de limpeza e 55 para auxiliar de cozinha, entre outras várias chances.Na região do Médio Paraíba, há 108 vagas para diferentes funções, tais como farmacêutico, fonoaudiólogo, entre outros. Já no Noroeste Fluminense, são cinco vagas para técnico de manutenção hidráulica no município de Natividade. Além disso, há uma vaga de pedreiro em Angra dos Reis, na Região da Costa Verde.Os moradores de Teresópolis, na região Serrana, podem concorrer a uma das 139 vagas disponibilizadas. Entre elas, carregador de caminhão, educador, psicólogo, além de oportunidades para gerente de contas, açougueiro, vendedor, além de outras vagas.O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no endereço https://secretarias.rj.gov.br/secretaria/Default.aspx?sec=TRABALHO.A Luandre, empresa de soluções de RH, reúne 120 vagas para as funções de operador de caixa, auxiliar administrativo, auxiliar de logística I, operador de informática, auxiliar de vendas, assistente comercial, operador junior de atendimento ao cliente, técnico de enfermagem (UTI), técnico de enfermagem (UTI pediátrica), técnico de enfermagem (CC), vendedor master, motorista de carreta, técnico de manutenção e fiscal de obras, vendedor de logística, enfermeiro (PSA), farmacêutico pleno, analista de controladoria e gerente de operações logísticas. Os salários variam de R$ 1 mil a R$ 10 mil, de acordo com a função.A Comunidade Católica Gerando Vidas reúne 369 oportunidades de trabalho. Entre algumas das funções disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, auxiliar de operações, recepcionista, operador de caixa, telemarketing, porteiro e vigia. Os interessados podem se candidatar a uma das vagas no portalemprego.com.br O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) reúne um total de 2.138 vagas de estágio e Jovem Aprendiz. Para o Ensino Superior, são 1.164 oportunidades, incluindo ofertas para pessoas com deficiência (PcDs). Exclusivamente para estes profissionais, o Ciee oferece 17 vagas para emprego, cinco para estágio e duas para Aprendiz. As oportunidades são para postos de trabalho no Centro e bairros da Zona Oeste, Sul e Norte. Os salários podem chegar a R$ 2 mil dependendo do cargo.Para quem procura vagas de emprego, há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de marketing, recepcionista, auxiliar de departamento pessoal, inspetor de disciplina, auxiliar de RH, auxiliar de cozinha, operador de caixa, inspetor de alunos, operador de supermercado e operador de call center. Algumas funções têm pré-requisitos, que podem ser consultados por meio de email para o endereço eletrônico:Já para estágio, o Ciee oferece vagas para quem cursa administração pública (a partir do terceiro período); engenharia do petróleo, administração ou administração pública (a partir do quinto período; e engenharia química, mecânica ou de petróleo (a partir do terceiro período). O Ciee também oferece vagas para Aprendiz administrativo, tanto para alunos do Ensino Médio quanto do Superior.Em Barra Mansa, há 72 vagas para administração, duas para comunicação social, cinco para construção civil, quatro para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, uma para design, três para informática, 12 para jurídico, uma para letras, uma para marketing e uma para produção mecânica.