Os empregados dos supermercados receberão abono de R$ 800, dividido em três parcelasDaniel Castelo Branco

Publicado 24/06/2022 16:54 | Atualizado 24/06/2022 16:56

Foi assinada nesta sexta-feira, 24, a Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do RJ com o Sindicato dos Empregados no Comércio do RJ. A partir de 1º de outubro, os trabalhadores dos supermercados terão piso salarial de R$ 1.531 — um aumento de 12,5%. Além disso, as empresas efetuarão o pagamento de R$ 800 de abono a todos os empregados, em três parcelas, sendo R$ 270 na folha de julho de 2022, R$ 265 na de agosto e R$ 265 na de setembro.



A convenção coletiva prevê ainda o reajuste para quem trabalha nos feriados. Os empregados com jornada nesses dias terão um abono de R$ 48, além da folga compensatória. Outra mudança diz respeito aos funcionários que atuam de forma permanente como caixa. Eles receberão mensalmente R$ 90, a título de "quebra de caixa", a partir de 1º de outubro de 2022.



O acordo foi assinado pelos presidentes do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, Napoleão Pereira Velloso, e do Sindicato dos Empregados no Comércio do RJ, Márcio Ayer Corrêa.