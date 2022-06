Sebrae abre inscrições gratuitas para oficinas e palestras do Viradão da Inovação - Divulgação

Publicado 22/06/2022 13:48

O Sebra-RJ promove pela primeira vez no Rio de Janeiro o Viradão da Inovação. O evento acontece nesta sexta-feira, 24, no CRAB, na Praça Tiradentes, 69, no Centro. O objetivo é oferecer aos empreendedores um dia de capacitações gratuitas. A programação, que começa às 10h30 e vai até as 17h, inclui quatro oficinas e três palestras presenciais. As inscrições no Viradão podem ser feitas pelo link https://bit.ly/3HzcJEo.

“O programa visa a promover o acesso às ferramentas ágeis e a um ambiente de estímulo à criatividade, inovação e experimentação, trazendo metodologias, temáticas e modelagens de negócios mais apropriadas às tendências atuais do mercado e clientes”, explica Juliana Sant’Anna, analista do Sebrae Rio.



O evento proporcionará aos participantes um conjunto de experiências interativas, sensoriais e emocionais sobre a importância da criatividade e da inovação para a consolidação de novas oportunidades para empreendedores, negócios e organizações.



Programação:

10h30 – Oficina – Assumir a imaginação para empreender.

10h30 – Oficina – Modelar possibilidades criativas.

14h – Oficina – Modelar possibilidades criativas.

14h – Oficina - Assumir a imaginação para empreender.

14h – Palestra – Oportunidades e desafios da Web 3.0.

15h – Palestra – Ecossistema de startups no Centro do Empreendedorismo.

16h – Palestra – Como transformar talento em negócio.