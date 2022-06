Associação promove evento para tirar dúvidas de estudantes do Ensino Médio sobre mercado de trabalho - Freepik

Associação promove evento para tirar dúvidas de estudantes do Ensino Médio sobre mercado de trabalho Freepik

Publicado 21/06/2022 17:37

A Associação Junior Achievement Rio de Janeiro, do programa Trilha Empreendedora, realizará a Feira de Profissões nos dias 28, 29 e 30 de junho para ajudar estudantes do Ensino Médio a conhecer o mercado de trabalho e escolher uma carreira. O evento será online e gratuito.

Nos encontros virtuais, os participantes terão acesso a salas temáticas, separadas por áreas de conhecimento (Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Ciências Exatas e Tecnologias), nas quais, durante uma hora, voluntários irão compartilhar experiências e orientações sobre sobre sua profissão; apresentar como é o mercado de trabalho; e debater outros pontos sobre carreira, além de tirar dúvidas dos jovens.

“A Feira de Profissões é ideal para o jovem do Ensino Médio que quer ingressar na universidade, mas ainda está definindo sua graduação, e também aos que vão prestar o Enem em novembro. Será uma oportunidade de ampliar o conhecimento sobre a diversidade de carreiras oferecidas por universidades públicas e privadas, analisando além dos cursos tradicionais e mais conhecidos, como medicina, direito e engenharia.Será que eles já ouviram falar de Geologia? Para quais disciplinas é preciso dedicar mais tempo de estudo e ter mais afinidade? O que faz e qual a faixa salarial de um geólogo? Queremos potencializar talentos e multiplicar as possibilidades desses jovens”, explica Aline Lima, analista de Projetos da JA Rio de Janeiro.

Rio 2030

O programa Trilha Empreendedora tem como objetivo preparar estudantes do Ensino Médio da rede pública para o mercado de trabalho e ajudar no combate à evasão escolar. Com esse compromisso, o projeto entrou para o calendário Rio 2030, do governo do Rio de Janeiro para promover atividades de impacto voltadas para a agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).



Em 2021, cerca de 6,4 mil jovens puderam desenvolver suas habilidades e competências socioemocionais, por meio da metodologia “aprender fazendo”, aplicada na Trilha Empreendedora. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o JA Rio de Janeiro e a Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC), e conta com o apoio da Fundação Casas Bahia, da Michelin e de empresas associadas ao Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP).