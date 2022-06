Supergasbras abre vagas em diversos setores no Brasil - Divulgação

Supergasbras abre vagas em diversos setores no BrasilDivulgação

Publicado 21/06/2022 13:43

A Supergasbras, empresa do grupo SHV Energy, está com 106 vagas de trabalho abertas em vários estados do Brasil. Nas unidades do Rio de Janeiro e Duque de Caxias há 36 postos de emprego. Os cargos são efetivos e de estágio em diversas áreas como atendimento, inovação, marketing e tecnologia da Informação além de vagas destinadas à Pessoa com Deficiência (PCD). Interessados devem acessar o link https://supergasbras.gupy.io/

A Supergasbras é uma das principais distribuidoras nacionais de GLP. A coordenadora de Atração de Talentos da Supergasbras, Thais Bacelar Schwandt, destaca as oportunidades de crescimento profissionais oferecidas pela empresa, que conta atualmente com cerca de quatro mil colaboradores em 20 unidades e mais de 40 depósitos em todo o Brasil.

"A Supergasbras é uma das empresas do setor de gás que mais crescem no Brasil. Há investimentos em várias frentes e, com isso, oportunidades de desenvolvimento profissional em áreas diversas", explica Thais.

Com 20 unidades de negócio espalhadas pelo país, a Supergasbras tem como atividade o engarrafamento do GLP, oferecendo o serviço para residências e comércio, por meio de recipientes que vão de 13 kg (botijão de cozinha) a 45 kg, além do fornecimento a granel e com medição individual para condomínios e comércios.