Criação de jogos digitais, uma das opções de cursos oferecidos - Divulgação

Publicado 15/06/2022 11:00 | Atualizado 15/06/2022 13:06

Rio — A rede Microcamp abriu 7,8 mil bolsas para cursos online para jovens assistidos pela ONG Visão Mundial. São 11 opções de cursos, nas áreas administrativa, de tecnologia e inglês, cada um com 713 vagas: Gestão Administrativa, Criação e Edição de Vídeos, Designer Gráfico, Informática, Manutenção de Computador e Celular, Excel para o Mercado de trabalho, Recursos Humanos, Criação de Aplicativos, Criação de Jogos Digitais, Inglês Rápido e Marketing Digital.

Todos os cursos estão disponibilizados na plataforma de conteúdo digital da Microcamp, a micropcampon. As vagas serão distribuídas pela Visão Mundial entre as entidades parceiras, que selecionarão os candidatos.



A ação é resultado da parceria firmada em março entre a Microcamp e a ONG. O acordo prevê que a cada matrícula efetuada, em qualquer um dos cursos presenciais de suas escolas, a Microcamp doará um curso on-line de curta duração, para a Visão Mundial. As bolsas correspondem às matriculas efetuadas nas unidades Microcamp nos meses de março, abril e maio.



A parceria terá duração de um ano, e a expectativa é disponibilizar cerca 2 mil cursos por mês, totalizando mais de 24 mil cursos até março de 2023. O objetivo da parceria, segundo o CEO da Microcamp, Davi Tuffi, é unir esforços com a Visão Mundial e dar oportunidade a adolescentes e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade no Brasil de se qualificarem para o mercado de trabalho ou mesmo para a abertura do próprio negócio.