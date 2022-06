Mercado atacadista abre mais de 260 vagas de emprego em São Gonçalo - Reprodução

Publicado 14/06/2022 13:49 | Atualizado 14/06/2022 13:59

O Assaí Atacadista está com 263 vagas de emprego abertas para a nova unidade da rede em São Gonçalo, região Metropolitana do Rio. As ofertas são para trabalho efetivo em várias áreas, incluindo funções técnicas, operacionais e de liderança. Podem se candidatar profissionais com deficiência e de diferentes níveis de experiência.



Entre os cargos disponíveis estão chefe de seção; fiscal de prevenção de perdas; repositor de mercadorias; operador de caixa; fiscal de caixa; auxiliar de manutenção; operador de empilhadeira; auxiliar de cozinha; açougueiro; e auxiliar de açougue.



Os interessados precisam se cadastrar no site https://expansaoassaisaogoncalocentro.gupy.io/, até o dia 31 de julho. A rede não aceita inscrições por outros meios. Para realizar o cadastro, os candidatos precisam de RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. Assim como a inscrição, o processo seletivo será realizado on-line.



A nova unidade dará prioridade aos profissionais que trabalhavam no hipermercado que funcionava no endereço da nova unidade. Nesse caso, os candidatos deverão sinalizar no link de inscrição a experiência profissional no estabelecimento anterior. A rede terá 50% mais postos de trabalho do que a antiga unidade.



Os funcionários da rede têm direito a atividades de capacitação e desenvolvimento profissional, pacote de benefícios compatíveis com o mercado e plano estruturado de carreira.