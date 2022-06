Inscrições para programa Jovem Aprendiz da Vale encerram na próxima segunda - Reprodução Twitter

Inscrições para programa Jovem Aprendiz da Vale encerram na próxima segundaReprodução Twitter

Publicado 14/06/2022 15:55 | Atualizado 14/06/2022 16:05

Rio — As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da Vale 2022 se encerram na próxima segunda-feira (20). São 31 vagas para o Rio de Janeiro. O programa oferece aprendizagem teórica e prática em diversas áreas, contribuindo para a inserção dos jovens no mercado de trabalho.



Podem se candidatar ao processo seletivo pessoas de 18 a 22 anos (para PCD não há limite de idade) que tenham concluído o Ensino Médio. É necessário que os interessados residam na localidade onde a vaga de trabalho escolhida é oferecida e que tenham disponibilidade para atuar em jornada de 4 a 8 horas, de acordo com o curso. As inscrições podem ser feitas pelo site vale.com/jovemaprendiz.



O programa tem duração de até dois anos, período em que os selecionados terão acesso a formação para atuar em diversas áreas, como mecânica industrial, operação de equipamentos e serviços administrativos. Ao longo do processo, os jovens serão acompanhados por profissionais capacitados e, ao fim, receberão certificado de conclusão da formação. Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio, assistência médica, seguro de vida, transporte/vale transporte (quando aplicável) e programa de assistência ao empregado. Além disso, durante a fase prática para os aprendizes que atuarão na Vale, o programa oferece vale-alimentação e vale-refeição ou alimentação na empresa.



Além do Rio, as vagas serão distribuídas entre os estados do Pará e Minas Gerais, Espírito Santo. Ao todo, são mais de 650 oportunidades no Brasil.



Serviço

Programa Jovem Aprendiz

Inscrições: até 20 de junho de 2022

Mais de 650 vagas para os estados de PA, MG, ES e RJ.

Inscrições em www.vale.com/jovemaprendiz