Governador inaugura Casa do Trabalhador em Olaria, na Zona Norte do Estado do Rio de Janeiro - Rogerio Santana/GOV RJ

Governador inaugura Casa do Trabalhador em Olaria, na Zona Norte do Estado do Rio de JaneiroRogerio Santana/GOV RJ

Publicado 11/06/2022 18:57

O governador Cláudio Castro inaugurou, neste sábado, 11, a Casa do Trabalhador do bairro de Olaria, na Zona Norte do Rio. Com esta, são 22 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro. O programa foi criado em 2013 para implementar políticas de trabalho e geração de renda. O projeto busca beneficiar cidadãos com apoio, orientação, informação, capacitação, qualificação, intermediação de mão de obra e encaminhamento para atividades de geração de renda com a finalidade de promover a inclusão laboral, produtiva e social.

O local terá 16 funcionários, a maioria deles focados na busca ativa por vagas de trabalho. Trinta agentes ficarão encarregados de ir até às casas dos moradores, e caso a pessoa não tenha qualificação profissional, ela será inserida no programa.



"A Casa do Trabalhador vem ao encontro do que o Estado tem feito. O Rio está em processo de crescimento, desburocratização e ambiente favorável para os negócios. O desenvolvimento do estado está diretamente ligado à qualificação de mão de obra e a Casa do Trabalhador tem por objetivo ser esse grande elo entre o empreendedor e a população", destacou o governador Cláudio Castro.



O secretário de Trabalho e Renda, Patrique Welber ressaltou a importância do projeto.



"É com muito prazer que entrego esse equipamento à população, com a expectativa de oferecer a agilidade necessária para inserir as pessoas no mercado de trabalho. Entregar um programa como este é uma forma de fomentar o desenvolvimento do bairro e do estado do Rio", disse o secretário.