Aplicativo Mais Trabalho RJ confere maior agilidade ao processo de intermediação de mão de obraDivulgação

Publicado 09/06/2022 12:54 | Atualizado 09/06/2022 14:01

Rio - A Secretaria de Trabalho e Renda está intermediando, por meio do aplicativo Mais Trabalho RJ, 3.680 oportunidades de trabalho em todo o estado para diferentes cargos e níveis de escolaridade. No município do Rio, por exemplo, o total de vagas chega a 1.215. Em barra mansa são 274 oportunidades e em angra dos reis, 102. As vagas são captadas por profissionais das Casas do Trabalhador, instaladas em diversos municípios das oito regiões do estado, e podem ser acessadas através do aplicativo.

Criado para atender a população fluminense em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho, o Mais Trabalho RJ confere maior agilidade ao processo de intermediação de mão de obra. Encurta as distâncias entre quem procura e quem oferece oportunidades de emprego, utiliza a compatibilidade de perfis e um sistema de geolocalização que busca oportunidades e candidatos próximos ao local da vaga e de residência. Em duas versões, uma que atende ao empregador e outra voltada para o trabalhador, o aplicativo está disponível nas plataformas IOS e Android.

Inaiara Gomes, de 15 anos, moradora da zona rural da cidade de Paraty, conseguiu ser contratada como jovem aprendiz pelo Mais Trabalho RJ. "Uma amiga me ensinou a fazer o cadastro e mexer no aplicativo. Achei muito fácil de usar, tanto para quem quer trabalhar quanto para quem quer contratar. Agora trabalho na doceria e estou muito feliz com o meu primeiro emprego", afirmou a jovem.

A ferramenta conta, ainda, com um time de profissionais capacitados para esclarecer possíveis dúvidas, de forma totalmente virtual. Esses agentes também fazem a busca ativa por trabalhadores que se encaixem no perfil desejado pelas empresa parceiras.

Desde janeiro, mais de 42 mil currículos foram cadastrados e 867 empresas inscritas. As vagas se somam às oportunidades de emprego oferecidas através do Sine RJ. Importante lembrar que os interessados devem manter seus currículos atualizados, de forma a aumentar suas chances de convocação.

Para quem ainda não conhece o Mais Trabalho RJ, basta consultar a loja de aplicativos do seu celular, baixar a versão indicada - trabalhador ou empresa - e realizar sua inscrição. É fácil, rápido e seguro.