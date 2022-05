Entre as vagas, há salários de R$ 1.000,00 a R$ 6.000,00 disponíveis - Reprodução

Publicado 30/05/2022 13:43 | Atualizado 30/05/2022 17:32

Rio - O mês de maio está quase no fim, no entanto, sempre há tempo de ir em busca de uma nova oportunidade de emprego e estágio. Nesta segunda-feira, 30, foram divulgadas 2.829 vagas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Rio de Janeiro. Há setores disponíveis de enfermagem, repositor, eletricista, técnico de enfermagem, administra, analista de controladoria, motorista, entre outros, anunciados pelo CIEE, Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE), Secretaria de Estado Trabalho e Renda (Setrab), Comunidade Católica e Luandre. Confira:

SMTE



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) anunciou mais de 878 postos abertos para todos os níveis de escolaridade nos segmentos de comércio, restaurante e construção civil. Do total, 593 postos são destinados aos trabalhadores com deficiência (PCD’s). A faixa salarial é de R$1.300 a R$ 5 mil

Há também dez vagas para a função de Babá que pede nível fundamental completo e experiência anterior. O salário é de R$ 2.500. Os locais de trabalho são Barra da Tijuca, Lagoa e Ipanema.



Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos Centros Municipais de Emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25), em Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102), na Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2080), em Santa Cruz ( Rua Lopes de Moura, 58) e em Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº).

Setrab





O total de vagas na região Metropolitana do estado chega a 441, sendo 219 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Entre as oportunidades para ampla concorrência, destacam-se 30 para chefe de serviço de limpeza, 50 para motorista de ônibus e dez para empacotador, nesse caso a exigência é que já seja aposentado. Para PcD, são oferecidas 50 oportunidades para operador de telemarketing e 45 para operador de caixa, entre outras várias chances.



Na região do Médio Paraíba, estão sendo oferecidas 361 vagas para diferentes funções, tais como farmacêutico, médico, terapeuta ocupacional, entre outros. Os moradores de Teresópolis, na região Serrana, podem concorrer a uma das 231 vagas disponibilizadas. Entre elas, carpinteiro, recreador, psicólogo, serralheiro, copeiro, além de oportunidades para lavador de pratos, pedreiro, auxiliar administrativo, entre outras.



O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante manter o cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.



Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.rj.gov.br/secretaria/trabalho

Comunidade Católica

A Comunidade Católica Gerando Vidas reúne 395 oportunidades de emprego, sendo a maioria para os setores de comércio e serviços. Entre as funções disponíveis estão: auxiliar de serviços gerais, atendente de fast food, atendente de loja, vendedor de loja, auxiliar de atendimento, operador de caixa, empregada doméstica, jardineiro, porteiro e auxiliar de produção. Os interessados vedem realizar a inscrição em portalemprego.com.br

Nesta semana, a Comunidade Católica também fará cinco ações com atendimento presencial na quadra da Escola de Samba Arranco do Engenho de Dentro, que fica na rua Adolfo Bergamini, 198, Engenho de Dentro. Com isso, os candidatos que se inscreverem no Portal Emprego serão direcionados para as ações e entrevistas.

Luandre

Entre as 150 oportunidades divulgadas estão vagas de auxiliar de atendimento, auxiliar de serviços gerais, técnico de enfermagem, enfermeiro, repositor, analista de controladoria, e mais. Os postos anunciaram salários que vão de R$ 1 mil a R$ 6 mil. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no app da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

CIEE

As demais vagas podem ser conferidas no site: https://portal.ciee.org.br/

Mudes





As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração e engenharia. Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 15 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 25 no total e também 4 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 54 vagas. Sendo técnico em administração, eletrônica e eletrotécnica. Há vagas também para técnico em turismo, técnico em estruturas navais, técnico em segurança do trabalho entre outras.



Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, através do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( [email protected] ), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

