Rio tem mais 377 vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz - Reprodução internet

Publicado 24/05/2022 17:54

O Rio de Janeiro oferece mais 377 vagas de emprego, estágio e programa Jovem Aprendiz nesta semana. As oportunidades abrangem as Regiões Metropolitana e Serrana do Rio, além da Baixada Litorânea.

Na cidade do Rio, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) divulgou 227 postos abertos para todos os níveis de escolaridade. A faixa salarial é de R$1,2 mil a R$ 2,5 mil.



Algumas das vagas se concentram em uma rede de supermercados, que oferece 20 oportunidades para cozinheiro, 20 para açougueiro, 20 para sushiman, 20 para auxiliar de padeiro e 20 para auxiliar de cozinha. Para concorrer é preciso ter experiência anterior comprovada e disponibilidade para trabalhar em bairros do Centro, zonas Norte, Sul e Oeste. O nível de escolaridade exigido é o fundamental completo.



Para quem tem Ensino Médio completo, há 30 vagas para vendedor de seguros. Já para trabalhadores com Nível Superior completo, há dez oportunidades para economista sênior e dez para analista de desenvolvimento de software. As duas ocupações são para trabalho remoto.



Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos Centros Municipais de Emprego, que ficam na Rua Camaragibe, 25, Tijuca; na Avenida Geremário Dantas, 1400 – sala 102, Jacarepaguá; na Estrada do Dendê, 2080, Ilha do Governador; e na Rua Lopes de Moura, 58, Santa Cruz.



Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia, que fica na Avenida Presidente Vargas, 1997.



Para quem procura por estágio, o Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferece 54 vagas. Em Niterói, são 13 oportunidades, sendo seis para administração, duas para marketing e cinco para engenharia civil. Em Nova Friburgo, há 19 chances de estágio, sendo quatro para marketing, três para informática, nove para engenharia, uma para administração e duas para contact center. No Rio, há duas vagas para técnico em informática, quatro para administração, cinco para designer, seis para engenharia e cinco para mecatrônica.



Já para Jovem Aprendiz, a entidade tem 96 vagas para diferentes regiões. Em Niterói há duas vagas para administração e duas para varejo. Em Rio Bonito, são três vagas para administração, duas para varejo e duas para atendimento ao público. Já em Rio das Ostras, há três vagas para varejo e quatro para logística. A cidade do Rio tem 12 oportunidades para marketing, dez para atendimento ao público, nove para informática, nove para administração, 30 para varejo e oito para propaganda.



As inscrições devem ser feitas no site do instituto, www.isbet.org.br. Para se concorrer a uma das vagas, o interessado deve cadastrar seu currículo ou fazer login no portal. Caso o candidato já tenha cadastro na rede, é importante manter os dados atualizados. Além disso, no site do instituto, os interessados também conferem a relação com todas as vagas e prazo de inscrição.



*estagiária sob supervisão de Thiago Antunes