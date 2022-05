É necessário ter idade entre 18 e 29 anos e estar cursando, a partir do 9º ano do Ensino Fundamental ou ter concluído o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino - Divulgação

É necessário ter idade entre 18 e 29 anos e estar cursando, a partir do 9º ano do Ensino Fundamental ou ter concluído o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino Divulgação

Publicado 18/05/2022 17:00

A rede Grau Educacional lançou nesta segunda-feira, 16, o projeto Grau Social. A ação tem por objetivo oferecer mais de mil bolsas educacionais de qualificação técnicas e profissionalizantes gratuitas por todo Brasil. Para o Rio de Janeiro, serão disponibilizadas 90 oportunidades. As inscrições vão até o dia 31 deste mês, através do site

Ao todo, são mais de 30 cursos técnicos, entre eles Informática, Segurança do Trabalho, Administração, e Eletrotécnica, e mais de 40 cursos profissionalizantes, como Balconista de Farmácia, Bombeiro Civil, Refrigeração e Climatização, e Informática para Adultos.

A previsão é que as aulas comecem em julho deste ano, a depender do curso e da formação das turmas, de acordo com o número de vagas na unidade escolhida pelo candidato. Para se inscrever é necessário ter entre 18 e 30 anos, estar desempregado, ter disponibilidade para aulas presenciais, e ter cursado o Ensino Médio completo.

"Uma das nossas grandes premissas é incentivar o conhecimento humano e atingir o maior público possível. O Grau Social chega como um sonho realizado. Acreditamos na democratização da educação para todos, com uma formação de qualidade, principalmente diante do movimento pós-pandemia”, disse o diretor da rede Grau Educacional, Ruy Porto Carreiro Filho.

Todas as unidades do Grau Técnico e do Grau Profissionalizante, que fazem parte da rede Grau Educacional, estão participando do projeto. O Grau Educacional é a maior rede de ensino técnico do Brasil, presente em todas as regiões do país, com mais de 150 mil alunos já matriculados e empregabilidade de 75% para alunos formados.