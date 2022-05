Inscrições para mais de o curso terminam no dia 20 de maio - Divulgação

Publicado 16/05/2022 14:11

Rio - A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher da Prefeitura do Rio está com inscrições abertas para o curso de programação web, o Mulheres.Tech. São 100 vagas para mulheres e as inscrições pelo link bit.ly/tech_mulheres terminam no dia 20 de maio.

O projeto vai capacitar mulheres na área da programação web, com aulas de inglês e informática básica. O curso será presencial nas unidades do Senac, em Irajá e em Campo Grande.

Para que as alunas continuem no curso com duração de sete meses, a Secretaria vai fornecer auxílios de passagem e refeição. As aulas vão começar em 13 de junho.

O Mulheres.Tech é realizado em parceria com o SENAC, e tem apoio Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, IPLAN Rio, Organização Internacional para Migrações, e Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados.