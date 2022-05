Município do Rio reúne 749 vagas de emprego - Reprodução

Publicado 10/05/2022 16:40

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda (SMTE), divulgou nesta terça-feira (10) a lista atualizada com as oportunidades de emprego. Nesta semana estão disponíveis 749 postos para todos os níveis de escolaridade. Do total, 575 vagas são destinadas aos trabalhadores com deficiência (PcD’s). A faixa salarial varia de R$ 1.395,00 a R$ 3 mil.

O destaque da lista são as oportunidades de trabalho para os profissionais com deficiência com 320 postos abertos para uma rede de supermercados nas filiais da Zona Sul, Barra da Tijuca, Recreio e Olaria. Há 100 vagas para repositor, 100 para auxiliar de serviços gerais, 60 para auxiliar de cozinha e 60 para operador de caixa. As vagas exclusivas para esses trabalhadores não exigem experiência anterior nas funções e o nível de escolaridade é o fundamental incompleto.

Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no Centro Integrado a Pessoa com Deficiência (CIAD) Mestre Candeia. O local fica na Avenida Presidente Vargas, 1997.

Os trabalhadores sem deficiência devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos Centros Municipais de Emprego, espalhados por três bairros. Um deles fica na Rua Camaragibe, 25, Tijuca; outro na Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102, em Jacarepaguá; e o terceiro na Estrada do Dendê, 2080, Ilha do Governador.



Para candidatos que têm o Ensino Fundamental incompleto as vagas são para técnico de manutenção de máquinas, mecânico de motor a diesel, cozinheiro, serralheiro e motorista de caminhão. Já para aqueles que concluíram o Fundamental as ofertas são para açougueiro, peixeiro, padeiro e cozinheiro.

Quem tem Ensino Médio completo pode concorrer a uma vaga de vendedor de serviços, enquanto aqueles que têm o Superior incompleto podem tentar uma vaga de supervisor de equipe.

Entre as oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência e reabilitadas pelo INSS estão vagas para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, repositor, operador de caixa e auxiliar de linha de produção. Todas essas vagas são para quem tem Fundamental incompleto. Já para os que têm Fundamental completo as ofertas são para maqueiro, porteiro, fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa, repositor e empacotador.

Aqueles que não concluíram o Ensino Médio podem tentar uma vaga de operador de caixa ou de aprendiz administrativo. Para os que terminaram o Ensino Médio as vagas são para técnico de enfermagem (coren ativo), técnico em saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, técnico em farmácia, assistente de relacionamento, consultor de atendimento ao cliente (consultor de vendas), técnico em enfermagem urgência e emergência (coren ativo), auxiliar de operações (homem), atendente e auxiliar administrativo.

As pessoas que têm Ensino Superior completo podem concorrer a vagas para fonoaudiólogo ESF, farmacêutico, enfermeiro, enfermeiro urgência e emergência, fisioterapeuta NASF, psicólogo NASF, nutricionista ESF, terapeuta ocupacional, médico ESF, cirurgião dentista ESF, educador físico NASF, assistente social NASF, assistente social urgência e emergência; e assistente administrativo (superior incompleto).