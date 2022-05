Programa Construindo um 2022 extraordinário oferece cursos de capacitação para mulheres - Freepik

Programa Construindo um 2022 extraordinário oferece cursos de capacitação para mulheres Freepik

Publicado 06/05/2022 16:54

A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher abriu inscrições para cursos de capacitação em empreendedorismo e em mercado de trabalho. Foram ofertadas 700 vagas através do projeto Circuito Carioca de Capacitação. As inscrições ocorrem através do site e terminam no dia 19 de junho.

Para participar é necessário residir no Rio de Janeiro, sendo priorizadas para a ocupação das vagas às mulheres que são mães, chefes de família, ou residentes de bairros com maior vulnerabilidade socioeconômica, além de mulheres negras ou indígenas.

Os cursos serão realizados nos bairros de Santa Cruz, na Zona Oeste, na Praça da República, Centro, e na Cidade de Deus, em Jacarepaguá.



O Circuito Carioca de Capacitação é um projeto em parceria com o Grupo Anjos da Tia Stellinha, que busca estimular a participação feminina no empreendedorismo e no mercado de trabalho através de capacitações que incentivem a autonomia econômica das mulheres cariocas. A ação conta com o apoio das Secretarias de Trabalho e Renda, e da Juventude.