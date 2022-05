SuperVia abre 101 vagas de emprego - Reprodução

Publicado 02/05/2022 15:14 | Atualizado 02/05/2022 15:16

Rio - A SuperVia está com 101 vagas abertas para diversas áreas. Entre as funções há oportunidades para os cargos de assistente administrativo, analista, técnico de segurança, especialista de via, técnico de via, operador de retroescavadeira e oficial.