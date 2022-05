Empresas dão 700 bolsas de estudos para entregadores concluírem Ensino Médio - Divulgação/iFood News

Empresas dão 700 bolsas de estudos para entregadores concluírem Ensino MédioDivulgação/iFood News

Publicado 02/05/2022 12:51

A empresa de entregas iFood e a plataforma de estudos Descomplica abriram 700 vagas em cursos preparatórios para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) de 2022. O programa, exclusivo para entregadores do iFood, já disponibilizou 2 mil bolsas em dezembro de 2021 e dará uma nova oportunidade de inscrição para aqueles que não conseguiram vagas no ano passado.

As vagas são voltadas para pessoas com mais de 18 anos que não concluíram o Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio e destinadas prioritariamente a perfis autodeclarados pretos ou pardos, mulheres e também a pessoas que utilizam bicicleta como modal de transporte no aplicativo. A maioria dos entregadores parceiros inscritos para a primeira seleção de bolsas do programa tem entre 21 e 29 anos (44%) e, entre as motivações para a bolsa, destaca-se a vontade de ingressar na faculdade e ter novas possibilidades de atuação profissional.

Diante do cenário brasileiro, em que mais da metade da população adulta não concluiu o Ensino Médio, o Meu Diploma foi desenvolvido com formato inovador e acessível de ensino, a fim de atacar algumas das razões mais frequentes da evasão escolar: a perda de interesse dos alunos ao longo do curso e a dificuldade de conciliar com o trabalho. Para isso, além da preparação online com relatórios completos com dados de consumo de aulas, performance e sentimento dos alunos, o acompanhamento próximo e profissional para as turmas figura como um dos fatores-chave para garantir a motivação dos estudantes. Com dedicação de 2,5 horas de estudos diários, em até três meses, o estudante conseguirá se preparar para o exame que garante a emissão do certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou Ensino Médio.

A formatação do curso foi construída para engajar e despertar o interesse do público de entregadores, além de possibilitar que o iFood acompanhe o desempenho dos beneficiados. A Descomplica oferece, por meio de parcerias com as empresas, a possibilidade dos colaboradores completarem suas formações e se capacitarem em diversas áreas. “Queremos ampliar o acesso dos brasileiros à educação por meio do que chamamos de educação sem distância. A parceria com empresas como o Ifood, que impacta diretamente um grande número de pessoas das mais diversas classes sociais, é fundamental para alcançarmos esse objetivo”, conta Roberto Grosmam, COO da Descomplica.

Novas oportunidades

Um dos parceiros já beneficiados pelo programa é Marcelo Andrade, de 48 anos, morador do Rio de Janeiro. Ele conta que a falta de educação formal já fez falta em sua vida profissional e concluir os estudos será determinante para garantir um futuro melhor.

“Na minha infância, tive a oportunidade de estudar até a antiga sexta série do primário. Com a maioridade, me tornei um profissional na área de açougue e cheguei até me tornar um pequeno empresário, ganhando um bom dinheiro, mas não tive tempo para os estudos. Apesar de saber fazer cálculos simples, não sei administração, e isso foi um grande fator para não conseguir manter o que ganhei. Aprendi que juntar é diferente de administrar, e quero tirar o diploma do Ensino Médio para chegar ao ensino superior”, explica Marcelo Andrade.

Gerente de inovação educacional no iFood, Sylmara Ramon, comenta a importância de facilitar o acesso a educação de qualidade para que pessoas entregadoras tenham possibilidades diversas no mercado de trabalho: “Todo o time de educação do iFood está bastante engajado em levar este curso preparatório aos entregadores parceiros. Concluir o Ensino Médio traz mais oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, além de despertar sonhos e recomeços, em especial para pessoas em situação de maior vulnerabilidade e que deixaram a escola”, analisa Sylmara.

Além da parceria, a pedagogia digital aliada à educação e ao entretenimento, método de ensino da Descomplica, facilita o entendimento do conteúdo, para que, de fato, os entregadores tenham alto desempenho no curso e saiam dele preparados para a próxima fase de suas formações e carreiras.

“Temos a oportunidade de criar cursos personalizados para as empresas, de acordo com o público de colaboradores ou parceiros, para que não só o acesso seja facilitado, mas também o aproveitamento das aulas. Democratizar a educação também passa por quanto o conhecimento vai impactar a vida de cada uma dessas pessoas”, conclui Grosmam.