Inscrições presenciais para cursos das Naves do Conhecimento acontecem somente nas naves do Engenhão, Madureira, Triagem e Nova Brasília, na Zona Norte - Divulgação

Publicado 27/04/2022 11:34

Rio - A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), por meio das Naves do Conhecimento, está com inscrições abertas para mais 13 mil vagas em diversos cursos gratuitos nas áreas de tecnologia, informática e empreendedorismo. Os cursos serão realizados no formato presencial e online. Palestras e oficinas gratuitas também estão disponíveis na programação oferecida no mês de maio.Entre os temas oferecidos pelas Naves estão: Operador de Computador, Informática Básica, Informática Kids, Informática Senior, Construindo o E-commerce, Canva: Design para seu Empreendimento, Introdução a Redes de Computadores, Excel para Ambiente Empresarial, DashBoard: Criando uma apresentação de dados, Introdução ao Python, Excel para iniciantes, Introdução ao Marketing Digital, Edição de Vídeo com Lghtworks, Analista em Help Desk, Lógica de Programação, Mobgrafia: Fotografia com Celular, Operação e Gerenciamento de Redes: CCNA, Programação para Crianças: Scratch, Gestão de Compras e Estoque, Fotografia em Estúdio, Fotografia para Produto, Criação de Currículo, entre outros."Atualmente o desenvolvimento tecnológico é fundamental e o conhecimento nessa área tem papel essencial no crescimento profissional das pessoas. Existe uma enorme demanda no mercado em busca de profissionais nesse setor. Estamos atentos a este fato e oferecendo diversos cursos gratuitos para capacitação", afirmou Willian Coelho, secretário municipal de Ciência e Tecnologia.Inscrições presenciais acontecem somente nas naves do Engenhão, Madureira, Triagem e Nova Brasília, na Zona Norte. As vagas são limitadas. Ao final do curso os alunos recebem seu certificado de conclusão. Para ter acesso ao cronograma e fazer a inscrição, basta acessar o site: www.navedoconhecimento.rio