Prefeitura do Rio realiza semana tecnológica para promover empregabilidade entre jovens e adultosDivulgação

Publicado 23/04/2022 16:50

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, vai realizar a Semana Profissional do Futuro entre segunda (25) e quinta-feira (28) com o objetivo de promover a empregabilidade entre jovens e adultos. A iniciativa, que conta com a parceria do Instituto Ideias de Futuro, tem como público-alvo moradores do estado que pretendem ingressar no mercado de tecnologia e aprender mais sobre assuntos em destaque, tendências tecnológicas em web 3.0, e-commerce e metaverso.

O evento começará com uma live na segunda-feira, às 19h30, no YouTube. No dia seguinte terá início uma série de três oficinas com temas diferentes, mas que se conectam com tecnologia e empregabilidade.

Entre os destaques do curso estão workshops sobre metaverso, projeto de vida (propósito pessoal e planejamento de carreira) e vendas online. Além disso, será realizada uma aula prática sobre pontos importantes para a preparação de um perfil efetivo no Linkedin, que desperte o interesse de recrutadores e que conecte, melhor, vagas e perfis.

As inscrições estão abertas até segunda, no link bit.ly/inscricaoSPFRJ. Não é necessário comprovação de escolaridade, nem conhecimento prévio em tecnologia.

Os participantes inscritos serão direcionados para um grupo no Telegram, que trará curiosidades e dicas sobre os temas das oficinas.

Além disso, todos os concluintes do curso ganharão acesso à rede de mentores do Instituto Ideias de Futuro, com a finalidade de conduzi-los ainda mais para suas áreas de interesse. Ao finalizar as aulas, os alunos também irão receber um certificado da Semana Profissional do Futuro.

Programação:



Na segunda-feira (25) os alunos participam da live de abertura, com uma apresentação oficial sobre o funcionamento do curso. A transmissão contará com a presença de Vitor Del Rey, presidente do Instituto Guetto, Rayene Albuquerque, analista de P&D Sênior da Magalu, Robson Santos, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Magalu, e Andrea Poça, representante da Secretaria Municipal da Educação. O mediador será o diretor executivo do Instituto Ideias de Futuro, Camilo Santos.

Já na terça-feira (26), haverá o workshop “Web 3.0, metaverso e NFT’s”, com a participação de Lauro Gripa, fundador da comunidade brasileira da Polkadot.

Na quarta-feira (27), haverá outro workshop, “Vendas online: e-commerce/marketplaces e redes sociais”. O responsável será Camilo Santos.

Por fim, na quinta-feira (28), o workshop “Projetando minha carreira para o futuro: Canvas e Linkedin” contará com a participação de Jaciara Cruz, empreendedora social, fundadora e CEO na Ideias de Futuro. Felipe Moraes, especialista de recrutamento na Nubank, também estará presente.