Vagas são temporárias, com contratos de seis meses - Divulgação

Vagas são temporárias, com contratos de seis mesesDivulgação

Publicado 19/04/2022 12:35

Brasília - O Ministério do Meio Ambiente publicou nesta terça-feira o edital para o concurso do Ibama, que conta com mais de mil vagas para Brigadistas, Chefes de Esquadrão e Chefes de Brigada. O processo seletivo é voltado para formar equipes temporárias, com contratos de até seis meses, para o combate a incêndios florestais. O período de inscrições varia de acordo com cargo e localização da vaga pretendida. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 6.060.

Os candidatos têm 13 estados como opção: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Tocantins e Rio de Janeiro, e o Distrito Federal. Para brigadista e chefe de esquadrão são opções para pessoas com ensino fundamental. Para as vagas de chefe de brigada e supervisor de brigada estadual é exigido ensino médio completo. Já para ocupar a vaga de supervisor de brigada federal, é preciso ter formação em curso superior.



Além do salário, os cargos também dão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar e seguro acidente. A carga horária é de 40 horas semanais, em turnos e escalas definidos pelo IBAMA.

Datas

Os prazos para inscrição são entre 19 de abril e 1º de julho, mas é preciso ficar atento já que as datas variam conforme a localidade de cada vaga. Para conferir o local e a data de cada cargo confira o edital

A inscrição é gratuita e o atendimento é presencial. Para candidatos a brigadista, chefe de esquadrão e chefe de brigada, o processo seletivo irá realizar:



teste de aptidão física;

teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas;

curso de formação com duração de cinco dias.

Já vagas para supervisor de brigadas (federal e estadual) incluem apenas avaliação curricular.