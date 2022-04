Rio tem mais de 3,4 mil vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz - Reprodução

Publicado 18/04/2022 17:26

Rio de Janeiro - As pessoas que estão em busca de emprego terão mais uma oportunidade para conseguir uma colocação no mercado de trabalho nesta semana com as mais de 3,4 mil vagas abertas. As ofertas são para contratações efetivas, estágio e programa Jovem Aprendiz.





Na região Metropolitana, há 727 vagas oportunidades, sendo 438 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Entre as oportunidades para ampla concorrência, destacam-se vagas para encarregado de hortifrutigranjeiros, operador de telemarketing, operador de caixa e instalador de antenas de televisão. Para PCD, são oferecidas vagas para atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, repositor em supermercados e várias outras chances.



Na região Norte Fluminense, são ofertadas cinco vagas de pedreiro para a região rural de Campos dos Goytacazes. Na região do Médio Paraíba, há 183 oportunidades para diferentes funções, tais como auxiliar de cozinha, garçom, jardineiro, soldador, entre outros. Quem mora em Teresópolis, na região Serrana, pode concorrer a uma das 174 vagas disponibilizadas. Entre elas, dez para carpinteiro, dez para consultor de vendas, oito para motorista de caminhão, oito para servente de obras, além de oportunidades para vendedor, sushiman, gerente de hotel e caseiro, entre outras.



O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF.



A Comunidade Católica Gerando Vidas reúne 511 oportunidades de trabalho nesta semana. As vagas são para auxiliar de Serviços Gerais, Empacotador, Técnico em logística, Técnico em eletrônica, Assistente administrativo, Operadora de caixa, Auxiliar de portaria, Auxiliar de cozinha, Recepcionista e Auxiliar de prevenção e perdas. As inscrições devem ser feitas no Portal Emprego portalemprego.com.br



O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferece mais de 1,7 mil oportunidades para os programas de estágio e Jovem Aprendiz em todo o estado do Rio. Para o Ensino Superior, o Ciee tem quase 1 mil vagas distribuídas nos municípios das regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Serrana, Norte Fluminense e Centro Fluminense.



Em Barra Mansa, há duas vagas para estágio de nível Superior em economia, 70 para gestão da administração, três para Informática, 47 para a área jurídica, uma para educação, uma para marketing, uma para produção mecânica, duas para comunicação, cinco para construção civil, quatro para contabilidade e uma para design.



Já em Campos, há uma vaga para agropecuária, uma para história, uma para engenharia ambiental, 20 para educação, uma para esportes, nove para gestão da administração, 14 para a área jurídica, duas para arquitetura, uma para meio ambiente, três para psicologia, duas para comunicação, quatro para construção civil e oito para contabilidade.



Em Duque de Caxias, são cinco oportunidades para gestão de administração, três para a área jurídica, uma para marketing, uma para química, uma para contabilidade e uma para economia.



Os moradores de Macaé podem tentar concorrer a uma vaga para educação, duas engenharia, quatro para gestão da administração, uma para marketing, uma para construção civil e uma para comunicação.



Em Niterói há 27 vagas para a área de educação, uma para gastronomia, uma para esportes, uma para farmácia, 22 para gestão da administração, duas para informática, três para jurídica, duas para marketing, duas para telecomunicações, duas para psicologia, duas para comunicação e oito para contabilidade.



Já em Nova Friburgo são duas oportunidades para educação, duas para gestão da administração, duas para informática, uma para marketing e uma para química.





Em Petrópolis, na Região Serrana, há 12 oportunidades para o setor de educação, quatro para engenharia, 15 para gestão da administração, uma para jurídica, uma para informática, uma para marketing, uma para nutrição, uma para produção mecânica, uma para saúde, três para turismo/lazer, uma para comunicação, sete para construção civil, três para licenciatura, e duas para contabilidade.



Já em Resende, são cinco vagas para educação, duas para gestão da administração, três para jurídica, uma para psicologia, uma para comunicação, uma para licenciatura e uma para contabilidade.



No Rio de Janeiro são 11 oportunidades para a área de economia, dez para gastronomia, cinco para arquivologia, 29 para educação, 13 para elétrica-eletrônica, duas para esportes, uma para farmácia, três para geometria, 202 para gestão da administração, 32 para informática, 65 para jurídica, sete para arquitetura e urbanismo, 12 para letras, 32 para marketing, uma para meio ambiente, seis para nutrição, cinco para produção mecânica, duas para psicologia, três para química, 11 para saúde, três para secretariado, uma para telecomunicações, uma para turismo/lazer, 15 para biblioteca, duas para comércio exterior, 15 para comunicação, 26 para construção civil, uma para licenciatura, 43 para contabilidade e cinco para design.



Em Três Rios, há uma uma vaga para agropecuária, uma para economia, 14 para educação, quatro esportes, nove para gestão da administração, três para indústria, quatro para informática, cinco para jurídica, uma para arquitetura e urbanismo, uma para marketing, uma para meio ambiente, uma para nutrição, seis para psicologia, duas para a área social, uma para turismo/lazer, uma para transportes, seis para comunicação, cinco para construção civil, duas para design, duas para contabilidade e duas para design.



Em Teresópolis há uma vaga para educação, uma para gestão da administração, uma para informática, quatro jurídica, uma psicologia e uma para licenciatura.



Já para Ensino Médio e Jovem Aprendiz, o Ciee tem 627 vagas. Apenas em Barra Mansa são 17 vagas para Aprendiz, 84 para Ensino Médio, uma para técnico em gestão da administração.



Em Campos são três oportunidades para Ensino Médio, uma para técnico em agropecuária, seis para técnico em informática e duas para técnico em meio ambiente.



Em Duque de Caxias são 21 para Aprendiz, quatro para Ensino Médio e uma para técnico em saúde.



No município de Macaé há uma vaga para quem está cursando o Ensino Médio, uma para técnico em saúde e uma para técnico em administração.



Já em Niterói, são 32 vagas para Aprendiz, 11 para Ensino Médio, duas para técnico em construção civil, três para técnico em eletrônica, uma para técnico em administração e uma para técnico em saúde.



Em Nova Friburgo, o Ciee contabiliza seis oportunidades para quem cursa o Ensino Médio.



Já os moradores de Nova Iguaçu têm 11 oportunidades no programa Aprendiz, 16 para quem cursa o Ensino Médio, duas para técnico em saúde, uma para técnico em Informática, três para técnico em gestão da administração e uma para técnico em eletrônica.



Em Petrópolis há sete vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio. Já em Resende são duas vagas para o programa Jovem Aprendiz.



No Rio de Janeiro, são 155 vagas para Aprendiz, 80 para Ensino Médio, duas para técnico em segurança, uma para técnico em construção civil, 13 para técnico em eletrônica, duas para técnico em administração, quatro para técnico em indústria, uma para técnico em informática, duas para técnico em química, uma para quatro para técnico em saúde e uma para técnico em telecomunicações.



Em Teresópolis há três vagas para Aprendiz, enquanto em Três Rios são três para Aprendiz e 14 para Ensino Médio.



Já a Luandre, recrutadora e solução em recursos humanos, tem 85 vagas em diferentes cargos para o estado do Rio. Os salários variam de R$ 1 mil até R$ 4 mil, dependendo da função. As vagas são para auxiliar de operações, auxiliar de atendimento, ajudante encanador (esgoto), assistente administrativo, auxiliar de operações III, consultor externo, vendedor Pap, operador de empilhadeira, mecânico de bicicleta, técnico de estação, analista de departamento pessoal pleno, especialista técnico bilíngue e operador III.