Há vagas com salários de R$ 1 mil até R$ 5 mil Reprodução internet

Publicado 11/04/2022 18:02

Para quem está à procura de uma vaga para a reinserção no mercado de trabalho, o início da semana é uma boa oportunidade para ficar atento nos postos de emprego disponíveis. A prefeitura do Rio, governo do estado, recrutadoras e ações de emprego oferecem vagas para os moradores do estado.

A captação de vagas realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), por exemplo, resultou, esta semana, na oferta de 1.122 vagas para as Regiões Metropolitana, Norte, Médio Paraíba e Serrana do estado nesta semana. Há oportunidades de emprego R$ 3,6 mil e R$ 4,8 mil. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



Na Região Metropolitana do estado, destacam-se 891 vagas de trabalho, sendo 479 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades para ampla concorrência, destacam-se vagas para encarregado de hortifrutigranjeiros, isolador térmico, telefonista e repositor de supermercados. Para PcD, são oferecidas vagas para operador de caixa, servente de obras e auxiliar de limpeza e várias outras chances.



Na Região Norte Fluminense, são ofertadas cinco vagas de pedreiro para a região rural de Campos dos Goytacazes. Na Região do Médio Paraíba, estão sendo oferecidas 74 oportunidades para diferentes funções, tais como auxiliar de cozinha, garçom, jardineiro, soldador, entre outros. Quem mora em Teresópolis, na Região Serrana, pode concorrer a uma das 152 vagas disponibilizadas. Entre elas, dez para carpinteiro, oito para motorista de caminhão, oito para servente de obras e oito para desenvolvedor web (técnico), além de oportunidades para ajudante de motorista, bombeiro hidráulico e porteiro.



O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.rj.gov.br/secretaria/trabalho.





A lista inclui 80 vagas para uma rede de supermercados nas funções de peixeiro, açougueiro, padeiro e cozinheiro. Para participar do processo seletivo, é necessário ter o Ensino Fundamental completo e experiência comprovada. As vagas são para diversas filiais situadas no Rio e Grande Rio.



Para quem tem Nível Superior Incompleto e completo há oportunidades para os cargos de gerente comercial, especialista de planejamento financeiro e analista de desenvolvimento de software. São três vagas para cada uma dessas ocupações e a modalidade de trabalho é remoto (home office).



Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail



Do total de vagas disponíveis, 491 são destinadas aos trabalhadores com deficiência (PCD's). Para concorrer, é preciso enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia, na Avenida Presidente Vargas, número 1997, no Centro do Rio.

Na ação de empregos da Comunidade Católica Gerando Vidas, há 139 oportunidades de trabalho nesta semana. São, principalmente, vagas para o setor de serviços, como auxiliar de serviços gerais, auxiliar contábil, auxiliar administrativo e agente de atendimento. As inscrições devem ser feitas pelo site portalemprego.com.br. O organizador da ação Paulo Vasconcelos explicou que, em razão do feriado, esta semana é mais curta e há menos oportunidades do que o normal.

Já a Luandre, recrutadora e soluções em recursos humanos, disponibiliza o total de 110 vagas no Rio de Janeiro. Os salários vão de R$ 1 mil até R$ 5 mil, com postos para repositor, atendente de telemarketing, mecânico de bicicleta, técnico de serviços continuados, operador de empilhadeira e técnico de estação. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br.