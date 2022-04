FIA abre 700 vagas para programa que insere adolescentes no mercado de trabalho - Divulgação

FIA abre 700 vagas para programa que insere adolescentes no mercado de trabalhoDivulgação

Publicado 05/04/2022 13:36 | Atualizado 05/04/2022 13:38

Rio - A Fundação para a Infância e Adolescência abriu as inscrições para o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA). São mais de 700 vagas voltadas ao público adolescente, com objetivo de prepará-los e inseri-los no mercado de trabalho.

Para participar é preciso ter entre 15 a 18 anos, está matriculado, frequentando efetivamente o Ensino Fundamental ou Médio ou ser oriundo de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família ou Renda Melhor Jovem. Também participam adolescentes que estejam cumprindo medidas sócias educativas. As inscrições devem ser feitas no site da instituição , onde é possível conferir o edital. Apenas no segundo semestre do ano de 2021, mais de 700 adolescentes concluíram a primeira etapa do Programa, que consiste em um curso preparatório com duração de 3 meses, totalizando 320 horas de aulas que estão distribuídas entre 7 (sete) módulos: Português e Redação; Matemática e Raciocínio Lógico; Humanidades Aplicadas; Noções Administrativas e Financeiras; Técnica, Tecnologia e Mídias Sociais; Música, Teatro e Produção Artístico-Cultural; Resiliência.