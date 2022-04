Banco de Oportunidades do Senac RJ promove bate-papos virtuais com foco no desenvolvimento profissional - Divulgação

Banco de Oportunidades do Senac RJ promove bate-papos virtuais com foco no desenvolvimento profissionalDivulgação

Publicado 01/04/2022 12:07

Rio - O Senac RJ realizará a 6ª edição da Feira Virtual, da próxima segunda a sexta-feira, onde reunirá mais de 3 mil vagas de emprego e estágio no estado do Rio de Janeiro. Com participação gratuita, a feira oferece oportunidades nos segmentos de varejo, logística, telecomunicações, TI, moda, farmácia, supermercados, hotelaria, alimentos e bebidas, saúde e saúde animal.

Além das vagas, a plataforma concentrará conteúdos de vídeos, palestras e bate-papos, com profissionais do mercado e especialistas, para orientar sobre empregabilidade, inovação, empreendedorismo e marca pessoal.

A feira terá a participação das marcas Americanas SA, Casa & Vídeo, Dasa, Droga Raia, Drogaria Venancio, Global Hitss, Grand Hyatt, Grupo Rão, Grupo Trigo, Habib's, Hotéis Othon, McDonald's, Petz, Profarma, Royal Supermercados, Telecall, Totvs, UnitedHealth Group, Venit Barra Hotel, Zamboni, Zinzane e Zipp. Além de disponibilizar as vagas, as empresas também terão espaços institucionais no evento, nos quais os candidatos poderão conhecer mais sobre sua atuação no mercado e conversar com representantes em chats online.

A agenda da feira virtual incluirá bate-papo ao vivo com o bicampeão olímpico e técnico Bernardinho sobre o tema "Preparação é fundamental para sua jornada profissional", no dia 5 de abril, às 14h e uma conversa franca sobre o mercado de trabalho para pessoas com mais de 50 anos em "Potencial 50+: Inspiração, mercado de trabalho e de consumo" com o especialista em etarismo Mauro Wainstock, no dia 6, às 14h. Outras palestras, fóruns e chats sobre temas como primeiro emprego, o poder do LinkedIn na vida profissional e como se preparar para o futuro do trabalho, entre outros assuntos, também compõem a programação virtual.



A Feira Virtual é uma ação do Banco de Oportunidades, área de negócios do Senac RJ que aproxima alunos e empresas no mundo do trabalho. Somadas as cinco edições anteriores do evento, a Feira Virtual Senac RJ já ofereceu cerca de 15 mil vagas de emprego e estágio e recebeu mais de 200 mil candidaturas.

Os interessados devem realizar o cadastro na plataforma da Feira Virtual Senac RJ em http://rj.senac.br/feiravirtual.