Oportunidades de empregos estão em várias regiões do estado - divulgação

Publicado 28/03/2022 14:11 | Atualizado 28/03/2022 17:55

Rio - Empresas, secretarias e o governo do estado e a Prefeitura do Rio divulgaram chances para reinserção no mercado de trabalho nesta semana. Ao total, são 3.114 vagas para várias regiões do estado. Foram disponibilizadas oportunidades para pessoas de diferentes níveis de escolaridade e funções, com salários que podem chegar a R$ 6 mil.





Na região Metropolitana destacam-se 1337 vagas de trabalho, sendo 627 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Entre as oportunidades, destacam-se vagas para auxiliar de escritório, costureira, vendedor pracista e operador de supermercados. Para PcD, existem oportunidades para enfermeiro, nutricionista, psicólogo hospitalar e fisioterapeuta.



Na região do Médio Paraíba, estão sendo oferecidas 97 oportunidades para diferentes funções, tais como operador de processo de produção, garçom, servente de obras, soldador, entre outros. Quem mora em Teresópolis, na região Serrana, pode concorrer a uma das 139 vagas disponibilizadas. Entre elas, 10 para carpinteiro, 10 para consultor de vendas, cinco para motorista de caminhão e oito para desenvolvedor web (técnico), além de oportunidades para garçom, vendedor e porteiro.



O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.



SMTE

Já a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) contabiliza 708 vagas para todos os níveis de escolaridade em diversos segmentos de atuação como restaurante, comércio e prestação de serviços. Destas, 416 são destinadas para pessoas com deficiência (PCDs). A faixa salarial é de R$ 1.379,70 a R$ 4.048,00.



A lista inclui 10 vagas para Técnico de Enfermagem. A função exige nível técnico completo, experiência anterior e disponibilidade para trabalhar na Ilha do Governador. O salário é de RS 1.605,72 acrescido de insalubridade e adicional noturno.





Para os trabalhadores com deficiência (PCD’s) foram captadas 60 vagas para repositor, 60 para a função de operador de caixa, 50 para auxiliar de cozinha, 50 para auxiliar de serviços gerais, entre outros. São postos que não exigem experiência anterior, o nível de escolaridade é o fundamental incompleto e a região de atuação são Zona Sul, Barra da Tijuca, Recreio e Olaria.



Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail



Ocyan





Para as vagas de jovem aprendiz é necessário ter concluído ensino médio, ter entre 18 e 22 anos, morar em Macaé, ter interesse e disponibilidade para fazer parte do programa jovem aprendiz da Ocyan. Entre os benefícios: bolsa auxilio; plano de saúde; seguro de vida e vale transporte.



No processo seletivo, a Ocyan levará em consideração o comprometimento da empresa com seu ambiente diverso, inclusivo e preocupado com questões de equidade de gênero, raça e etnia.

Comunidade Católica Gerando Vidas



Além das secretarias, a Comunidade Católica Gerando Vidas está com 558 vagas para o setor de serviços, na capital e Baixada Fluminense. A maioria delas (135) é temporária e destinada a vendedores de loja. Os candidatos não precisam ter experiência, mas devem ter concluído o Ensino Médio. Além dessas, também há ofertas para porteiro, motorista, auxiliar de cozinha, repositor, entre outras.



As inscrições acontecem pelo Portal Emprego e as entrevistas serão realizadas nesta segunda-feira, 28. A Comunidade Católica Gerando Vidas orienta que os interessados façam suas inscrições e se registrem em várias vagas para aumentar a chance de contratação. No site do projeto, é possível encontrar a lista completa das áreas das ofertas, local de trabalho, salário e pré-requisitos.

Rede Walter’s Coiffeur







Para manicure são ao todo 18 vagas nas unidades de salão de beleza da rede, com exigência de experiência na função, flexibilidade de horário e ensino fundamental completo. A função de esteticistas reúne três vagas, que exigem experiência na função, ensino médio completo e certificado profissionalizante na área de Estética.



Para a função de cabeleireiro, a rede Walter’s Coiffeur conta com 41 vagas, que exigem certificado profissionalizante, experiência na função, ensino médio completo e flexibilidade de horário.



As oportunidades são para unidades localizadas em diferentes bairros, como Barra da Tijuca, Freguesia, Leblon, Botafogo, Del Castilho, Sulacap, Vila Isabel, Nova Iguaçu e Ilha do Governador.



Luandre



A empresa de RH está com 70 oportunidades para o setor de serviços. A remuneração varia de um a seis salários mínimos, dependendo da função. O valor mais mais alto, para supervisor de serviços continuados, é de R$ 4.000,00.



As vagas são para auxiliar de operações, atendimento e vendas. Além dessas, há oportunidades para agente de atendimento externo, operador de empilhadeira, técnico de enfermagem, assistente de recursos humanos, analista de suprimentos e técnico de segurança do trabalho. Os interessados precisam se cadastrar no site candidato.luandre.com.br

Garanta sua vaga

Os moradores do estado que desejam garantir a vaga devem se preparar para o momento da entrevista. Na intenção de orientar o candidato, a consultora de RH, especialista em Gestão de Pessoas e Liderança, Dilza Taranto oferece dicas de como se destacar no processo seletivo.

Para a especialista, uma entrevista de emprego costuma provocar apreensão em qualquer candidato, mesmo sendo bastante qualificado e experiente. "Para driblar a insegurança recomendamos que o candidato leia atentamente as orientações para a entrevista. Saiba falar sobre seus pontos fortes e pontos de melhoria, por exemplo, como aprendeu suas habilidades e como adquiriu experiência, mas também fale das suas fraquezas e os aprendizados que elas trouxeram", afirma a consultora.



Aqueles que pensam em se destacar, devem estudar a empresa e se preparar para dominar as exigências da vaga. "Para se destacar, estude sobre a empresa e mostre como suas competências influenciarão nos resultados da organização. Respire profundamente algumas vezes para controlar o nervosismo, a ansiedade e a insegurança", aconselha a especialista.

Fundação Mudes

Para quem procura um estágio, a Fundação Mudes oferece 125 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico nesta semana. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.





No Ensino Médio, a plataforma oferece 12 oportunidades no total e também nove vagas para pessoas com deficiência.



Já para profissionais com cursos técnicos, a Mudes tem 35 vagas. Sendo o destaque em técnico em administração, com sete vagas. As outras oportunidades são para técnico em mecatrônica, técnico em eletroeletrônica, técnico em turismo, técnico em estruturas navais, técnico em segurança do trabalho, entre outras.



*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno