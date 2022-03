Assaí Atacadista abriu as inscrições para a 5ª edição do Prêmio Academia Assaí Bons Negócios - Divulgação / Assaí Atacadista

Assaí Atacadista abriu as inscrições para a 5ª edição do Prêmio Academia Assaí Bons NegóciosDivulgação / Assaí Atacadista

Publicado 25/03/2022 13:04

Rio - O Assaí Atacadista, por meio do Instituto Assaí, abriu as inscrições para a 5ª edição do Prêmio Academia Assaí Bons Negócios. Até 27 de abril, comerciantes, ambulantes e micro e pequenos empreendedores do setor alimentício, de qualquer região do Brasil, poderão se inscrever para o programa que prevê capacitações e apoio financeiro que, ampliado neste ano, pode chegar a até R$ 14 mil para cada um.

Com foco em empreendimentos periféricos, as inscrições podem ser feitas em três categorias: Vendas por encomendas; Ponto de venda fixo; e Vendedor ambulante. Serão selecionadas 500 pessoas em cada categoria, o que totaliza 1,5 mil participantes premiados. Na primeira etapa, 1.350 pessoas recebem R$ 300 mais um workshop online de capacitação e outras 150 pessoas se classificam para a fase seguinte e já levam R$ 2 mil em dinheiro, R$ 500 em vales-compras do Assaí, uma assessoria individualizada para o desenvolvimento do seu negócio e ainda participam de uma semana de capacitação.

Na penúltima fase, 15 vencedores se classificam para uma etapa presencial, em São Paulo (SP) com todos os custos pagos e recebem, adicionalmente, mais R$ 2 mil e um celular, totalizando R$ 4 mil em dinheiro. Por fim, três participantes serão premiados como destaques nacionais e receberão um aporte financeiro adicional de R$ 10 mil.



O valor máximo que um participante pode receber mais que triplicou em relação ao ano passado (quando chegava ao limite de R$ 4 mil) e a quantidade de premiados, ampliada em dez vezes de 2020 para 2021 (de 150 para 1,5 mil), foi mantida nesta edição. A ação faz parte das iniciativas da Academia Assaí Bons Negócios, programa de apoio ao desenvolvimento e capacitação de micro e pequenos empreendedores de alimentação de todo o Brasil, vinculado ao Instituto Assaí.



"Pequenos negócios são fundamentais para a economia do país, mas nem sempre encontram o apoio necessário para se desenvolverem. Especialmente neste momento de reabertura econômica com o avanço da vacinação, a ajuda é fundamental para esta parcela das pessoas. O Prêmio Academia Assaí Bons Negócios busca contribuir nessa tarefa, mostrando, ao mesmo tempo, o quanto o pequeno empreendedor é importante para a história do Assaí. Por isso, buscamos as melhores práticas e ajudamos a capacitar esse mercado mostrando que os pequenos negócios podem prosperar e contribuir ainda mais para o desenvolvimento do país", afirma Sandra Vicari, Diretora Executiva do Instituto Assaí.



Para participar do Prêmio Academia Assaí Bons Negócios é preciso ter mais de 18 anos, residir no Brasil e ser um empreendedor (formalizado ou não) do setor alimentício. Caso atenda aos critérios, as inscrições podem ser feitas até o dia 27 de abril pelo site da premiação (www.premioacademiaassai.com.br).

O primeiro passo é se cadastrar e, depois, fazer um curso rápido de "Gestão financeira" ou "Vendas" e preencher um formulário sobre o seu negócio. Todo o processo é 100% gratuito. Os premiados serão divulgados no dia 14 de junho, os vencedores serão anunciados no dia 6 de julho e a divulgação dos três destaques nacionais acontecerá em 5 de agosto, em São Paulo.