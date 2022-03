Curso é voltado para jovens entre 18 e 24 anos, que estudaram na rede pública de ensino e não estão trabalhando ou cursando universidade no momento - Divulgação

Curso é voltado para jovens entre 18 e 24 anos, que estudaram na rede pública de ensino e não estão trabalhando ou cursando universidade no momentoDivulgação

Publicado 23/03/2022 14:16

Rio - O Projeto Start Accenture oferece um curso gratuito para jovens moradores do Rio de Janeiro e cidade de Barueri em São Paulo, que tenham concluído o Ensino Médio na rede pública de ensino e não estejam trabalhando ou cursando Ensino Superior no momento. Em parceria com o Instituto Ser +, o Projeto Start, visa promover a formação pessoal e profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social.

Só no último ano, o número de desempregados na faixa etária entre 18 e 24 anos alcançou o maior índice desde 2012, segundo dados recentes da PNAD Contínua publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Analisando esse cenário, o projeto tem o objetivo de fornecer a inclusão para jovens que não têm formação ou cursos de especialização no mercado de trabalho.

O curso oferece uma jornada educativa composta por 270h de aulas, focadas em habilidades interpessoais, cidadania, áreas administrativas e tecnologia da informação. As inscrições estão abertas até dia o dia 25 deste mês, com 80 vagas.