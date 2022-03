Dr Serginho chegando com governador Claudio Castro e o presidente da Faetec, João Carrilho - Renata Cristiane

Dr Serginho chegando com governador Claudio Castro e o presidente da Faetec, João CarrilhoRenata Cristiane

Publicado 22/03/2022 17:32

O Estado do Rio ganhará mais uma unidade de ensino, com a oferta de cursos profissionalizantes, graduação e também preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O novo polo será inaugurado em Rio das Ostras, na Região Litorânea, nesta quarta-feira, 23. No espaço, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação levará os serviços de suas vinculadas: Fundação Cecierj, com a instalação do 38º Polo Cecierj/Cederj do Estado, e a Faetec.

A inauguração, contará com a presença do governador Cláudio Castro, do secretário Dr. Serginho, e dos presidentes da Fundação Cecierj, Rogerio Pires, e da Faetec, João Carrilho. A cerimônia será no Centro Municipal de Qualificação Profissional da Zona Especial de Negócios.Em Rio das Ostras, o Pré-Vestibular Cecierj vai ofertar 100 vagas e as aulas, que já se iniciam em 30 de abril, serão na modalidade presencial. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas, até 11 de abril, pelo site . O processo seletivo é aberto para candidatos que, em 2022, estiverem matriculados no último ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído e há reserva de vagas para os candidatos inscritos no Cadastro Único.No Polo Cecierj/Cederj, o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - Cefet/RJ, vai ofertar o curso de Tecnologia em Gestão de Turismo, no segundo semestre de 2022, na modalidade semipresencial. O curso terá 30 vagas e a entrada será pelo Vestibular Cederj.Na unidade de ensino da Faetec serão oferecidos cursos profissionalizantes nas áreas de Turismo, Administração e Informática, além de idiomas. Já foram abertas 80 vagas de Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem; Operador de Computador e Organizador de Eventos. Todas as formações com duração de 20 semanas. Em parceria com a Fundação Cecierj, a Rede também abriu oportunidades nos cursos de Assistente de Pessoal e Assistente Administrativo, com carga horária de 240h, no formato ensino a distância.No catálogo de cursos da Faetec ainda está prevista, para este ano, a oferta de Assistente Administrativo, Logísticas, Programador de Dispositivos Móveis, Inglês Iniciante e Espanhol Básico. Ao todo, serão 540 vagas por ano. Para se candidatar é preciso ter idade mínima entre 15 e 18 anos, de acordo com a exigência de cada formação. A escolaridade e o prazo de conclusão também variam, dependendo da qualificação escolhida.“Em mais uma parceria, a Fundação Cecierj e a Faetec unem esforços para levar um ensino público e de qualidade à população do Estado do Rio. A partir de agora, os moradores de Rio das Ostras e da região vão ter acesso a cursos profissionalizantes e de graduação e o preparatório para o Enem. Nossa missão é, através da educação, transformar vidas e dar oportunidade a todos que estão em busca de aprimoramento e capacitação”, destacou o secretário Dr. Serginho.