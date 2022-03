Escola Municipal Gonçalves Dias, Campo de São Cristovão, nesta quinta feira (03). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Escola Municipal Gonçalves Dias, Campo de São Cristovão, nesta quinta feira (03).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 21/03/2022 17:58 | Atualizado 21/03/2022 17:59

O Alicerce Educação e o Instituto Apontar em conjunto com o Instituto Virgolim, irão oferece 250 vagas para um projeto direcionado à jovens com altas habilidades, mediante investimento realizado pela Stone. O objetivo é oferecer suplementação em contraturno escolar a partir de mapeamento realizado entre os estudantes do 6º ao 8º ano de escolas públicas do município do Rio de Janeiro.



Durante a pandemia, houve agravamento das defasagens de ensino no Brasil. Afinal foram quase dois anos de isolamento social e aulas à distância, para aqueles que tiveram a possibilidade de acompanhá-las. Baseado na personalização do ensino e em metodologias ágeis e centradas no aluno, o projeto apresenta uma oportunidade de recuperar o desenvolvimento de aprendizado para estes jovens com altas habilidades.



“Há mais de 15 anos trabalhamos em conjunto com a Secretaria de Educação do município do Rio com o objetivo de atender alunos com altas habilidades. Este projeto é a expansão para outras áreas da cidade que não vinham sendo atendidas. Entendemos que o grande diferencial deste projeto é o acompanhamento psicossocial que os atendidos e suas famílias receberão através da nossa equipe especializada.” afirma Ciça Melo, diretora do Instituto Apontar



Segundo as instituições, em uma primeira fase, serão criados 11 polos educacionais, sendo um em cada uma das 11 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), selecionados em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, incluindo 60 escolas próximas que também terão seus alunos convidados a participar do processo seletivo.



Os alunos que forem selecionados terão aulas, de segunda a sexta, com três horas por dia de atividades de suplementação, oportunidades de avançar no currículo e conhecer pessoas de referência em diversas áreas. Ainda haverá debates sobre temas polêmicos que proporcionam a ampliação de pensamento crítico e novas reflexões. No futuro, o desejo é estender o projeto a todos os jovens com altas habilidades da rede pública do município do RJ, para que possam receber suplementação educacional.



Nessa perspectiva, o Alicerce Educação e o Instituto Apontar têm papel fundamental ao promover uma metodologia de ensino voltada às necessidades desses jovens que, naturalmente, estão à frente da média de conhecimento dos alunos da sua idade e série escolar. Daí a importância de tais habilidades serem valorizadas e estimuladas para que possam continuar se desenvolvendo.



“Estamos muito felizes com a parceria em conjunto com a Stone e o Instituto Apontar, pois o Alicerce tem justamente a missão de trazer o acesso à educação de excelência para jovens em situação de vulnerabilidade social. Pensando nisso, o objetivo do projeto é oferecer um ensino personalizado, voltado às demandas dos alunos; trabalhando suas dificuldades e estimulando suas potencialidades. Nesse sentido, empresas conscientes e responsáveis como a Stone, têm um papel fundamental para tornar esses projetos possíveis. ” afirma Paulo Batista, CEO e fundador da edtech Alicerce Educação.



“A Stone apoia o projeto porque entende que ele contribui para a formação de jovens fortalecidos acadêmica e socialmente, pessoas que poderão se tornar futuros líderes e irão contribuir com a redução de desigualdades e a promoção de uma maior inclusão social”, destaca Augusto Lins, presidente da Stone.