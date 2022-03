Concurseiros devem iniciar os estudos o quanto antes para estarem devidamente preparados, orienta especialista - reprodução

Concurseiros devem iniciar os estudos o quanto antes para estarem devidamente preparados, orienta especialistareprodução

Publicado 18/03/2022 15:38 | Atualizado 18/03/2022 15:43

Rio de Janeiro - A Fundação Cecierj abre, nesta sexta-feira, 18, o período de inscrições para o preenchimento de 9.480 vagas para o curso Pré-Vestibular Cecierj - Extensivo 2022, que é um preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. No ato da inscrição, será possível escolher entre polos com aulas presenciais, 5,7 mil vagas, ou virtuais, com 3.780 oportunidades.





O projeto foi totalmente reformulado e o material impresso passou a ser todo colorido e conectado com a plataforma de estudos. Os estudantes vão encontrar links nas páginas dos livros, que indicam a atividade adicional na internet. O novo conteúdo foi desenvolvido pelos coordenadores de disciplina do pré-vestibular em parceria com a equipe de designers da Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), que pensaram em um projeto gráfico que facilitasse os estudos.



“Educar e formar pessoas são missões que nunca podem parar e que o Cecierj tem feito com perfeição! Sabemos que um pré-vestibular de qualidade motiva os estudantes e, agora com essas mudanças no material de apoio, temos certeza que os alunos vão aproveitar ainda mais”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.



Os candidatos têm até o dia 11 de abril para fazer a inscrição, que ocorrerá somente pela internet, por meio do formulário disponível na



O processo seletivo é aberto para candidatos que, em 2022, estiverem matriculados no último ano do Ensino Médio regular em instituições de ensino públicas ou particulares, ou que já tenham concluído o Ensino Médio regular. Aqueles que estiverem inscritos em outras modalidades de Ensino Médio, como Nova EJA, Encceja ou CEJA, também podem se inscrever. As regras estão disponíveis no As classes online vão acontecer no ambiente virtual de aprendizagem, que será um complemento aos livros didáticos, entregues gratuitamente a todos os estudantes em mais de 80 pontos distribuídos por todo o estado.O projeto foi totalmente reformulado e o material impresso passou a ser todo colorido e conectado com a plataforma de estudos. Os estudantes vão encontrar links nas páginas dos livros, que indicam a atividade adicional na internet. O novo conteúdo foi desenvolvido pelos coordenadores de disciplina do pré-vestibular em parceria com a equipe de designers da Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), que pensaram em um projeto gráfico que facilitasse os estudos.“Educar e formar pessoas são missões que nunca podem parar e que o Cecierj tem feito com perfeição! Sabemos que um pré-vestibular de qualidade motiva os estudantes e, agora com essas mudanças no material de apoio, temos certeza que os alunos vão aproveitar ainda mais”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.Os candidatos têm até o dia 11 de abril para fazer a inscrição, que ocorrerá somente pela internet, por meio do formulário disponível na página da instituição . Tanto a inscrição quanto as aulas são gratuitas.O processo seletivo é aberto para candidatos que, em 2022, estiverem matriculados no último ano do Ensino Médio regular em instituições de ensino públicas ou particulares, ou que já tenham concluído o Ensino Médio regular. Aqueles que estiverem inscritos em outras modalidades de Ensino Médio, como Nova EJA, Encceja ou CEJA, também podem se inscrever. As regras estão disponíveis no edital

Para realizar a inscrição, os interessados precisam ser maiores de 18 anos e apresentar CPF, documento oficial de identificação (RG, CNH ou Carteira de Trabalho) e comprovante de escolaridade. Menores de idade só podem realizar sua inscrição se informarem o contato dos responsáveis legais

O processo seletivo terá reserva de vagas para os candidatos que tiverem inscrição atualizada no Cadastro Único e apresentarem o comprovante, emitido pelo site ou pelo aplicativo Meu cadastro Único.

“A principal missão da Fundação Cecierj é levar um ensino público e de qualidade à população do nosso estado e o Pré-Vestibular Cecierj, que esse ano oferta um material totalmente reformulado, que facilitará o aprendizado, é para o jovem ter apoio durante a preparação para o Enem, o que vai possibilitar o ingresso no ensino superior. Estamos animados em receber os novos alunos e caminharmos rumo à aprovação na universidade”, destacou o presidente da Fundação Cecierj, Rogerio Pires.

As aulas