Iniciativa do Governo do Estado oferece capacitação profissional com foco em sustentabilidadeReprodução

Publicado 17/03/2022 08:39

Rio - O programa Ambiente Jovem, iniciativa do Governo do Rio realizada pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, está com inscrições abertas. A ação, voltada para a faixa etária de 16 a 24 anos, tem como objetivo formar agentes de transformação ambiental e social em suas comunidades. Os interessados podem acessar o sitehttp://ambientejovem.com.br/para efetuar a inscrição. Segundo a pasta, a meta é abranger cerca de seis mil jovens de todo o estado. Serão 120 núcleos no território fluminense. Haverá, ainda, a oferta de uma bolsa-estudo no valor de R$ 200.

"Este é um dos maiores programas de educação ambiental do país. Desenvolvemos o Ambiente Jovem com o foco naqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. A potencialidade da juventude fluminense é enorme e queremos incentivá-la. No nosso programa, haverá cursos e oficinas para os inscritos que, ao final, estarão prontos para buscar vaga no mercado de trabalho no âmbito da sustentabilidade urbana", disse o governador Cláudio Castro.

"Mais do que promover a inserção destes jovens no mercado, nosso trabalho também busca desenvolver a visão empreendedora que possibilite alternativas para geração de renda própria. Além disso, falar com a juventude sobre sustentabilidade é acreditar nas gerações futuras uma possibilidade de melhoria na qualidade de vida dos cidadãos fluminenses em seus respectivos territórios", afirmou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha.

Apoio de educadores ambientais

Após passarem pelo processo de capacitação sobre sustentabilidade e cidadania, os participantes estarão aptos a exercitarem e multiplicarem esse conhecimento e vão construir um plano de sustentabilidade para suas comunidades. As atividades práticas propostas pelas oficinas de Arte-Educação vão servir como base para executar esse plano com o apoio do educador ambiental. Receberão a bolsa-auxílio por até oito meses os alunos que cumprirem a frequência mínima de 75%.