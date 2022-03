Chefs convidadas elaboram entradinhas especiais que serão servidas nos restaurantes - Divulgação

Publicado 10/03/2022 13:55

Rio - Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na última terça-feira, 8, a Stella Artois divulgou que o mês de março estará dedicado para promover um Circuito Dia da Mulher, voltado para mulheres chefs de cozinha, onde podem criar uma rede de apoio e abrir seus menus para o público. O Circuito será no Rio e em Paraty, na Costa Verde do Estado.

Durante a ação, chefs convidadas elaboram entradinhas especiais que serão servidas nos restaurantes. Além disso, ao pedir um dos pratos, o brinde fica por conta de cervejaria, com uma edição comemorativa da cerveja com o rótulo estampado por uma mulher, no lugar da sua tradicional logomarca.



O objetivo do Circuito é valorizar a luta feminina para conquistar um espaço de destaque em suas profissões. O evento acontece a partir do dia 8 e vai até o dia 31 de março e conta com sete restaurantes participantes. Confira abaixo a lista e as criações das chefs.



O Gastromar em Paraty vai receber a chef Marcella Junqueira, do espaço Canto do Ilé. De entrada, Schmitt vai apresentar um tartar de beterraba e pitaya com chips de batata doce. Também em Parati, no Banana da Terra, a chef Taara Castro, vai oferecer a entrada com um rostie de mandioca, lula no azeite de coentro, geleia de pitanga e panc.

Já no Rio, o restaurante Belisco vai receber a chef Alejandra Faúndez, da AF Gastronomia. Que vai oferecer no circuito a entradinha de tostada de atum brûlée, queijo de cabra boursin, picles de cebola roxa, avocado e gel de coentro” – 2 tostadas para compartilhar.



O restaurante Sole, no Rio de Janeiro convida Chef Bia Seixas para servir a entrada de Kofte Samak, um bolinho de peixe marroquino. Também no Rio, o Dandara Afrogourmet, convida a chef Carol Lopes, do Bar Da Esponja para oferecer o Bolinho de Hauçá.

Ainda no Rio, o Bar da Frente convidou a chef Ana Carbonell com entradas de Beijo Grego, que são bolinho de língua com rabo de boi. O restaurante Kalango da chef Bianca Barbosa convida a chef Juliana Nascimento, do Babbo Osteria, para servir a surpresa Carioca, uma polenta de tucupi frita com camarão e coentro.