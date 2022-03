Com inscrições até 31 de março, as oportunidades são para diversas áreas de atuação - Agência Brasília

Com inscrições até 31 de março, as oportunidades são para diversas áreas de atuação Agência Brasília

Publicado 09/03/2022 15:25 | Atualizado 09/03/2022 15:27

Rio - O programa de estágio da Firjan está com inscrições abertas até o dia 31 deste mês para alunos da área técnica e do ensino universitário. O estágio tem duração de seis meses a dois anos e carga horária de quatro ou seis horas diárias, com benefícios que incluem bolsa-auxílio, vale-refeição, auxílio-transporte, seguro de vida e recesso. O processo de seleção do programa começa com a inscrição on-line no site da Firjan , seguida de entrevistas individuais, resolução de cases, conversa de alinhamento e painel final.