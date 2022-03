Inscrições presenciais para os cursos das Naves do Conhecimento acontecem somente nas naves do Engenhão, Madureira e Nova Brasília, na Zona Norte - Divulgação

Inscrições presenciais para os cursos das Naves do Conhecimento acontecem somente nas naves do Engenhão, Madureira e Nova Brasília, na Zona NorteDivulgação

Publicado 08/03/2022 12:47

Rio - A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), por meio das Naves do Conhecimento, está com inscrições abertas para mais de 8 mil vagas em diversos cursos gratuitos nas áreas de tecnologia, informática, empreendedorismo e inovação. Os cursos serão realizados no formato presencial e online. Além disso, oficinas e palestras gratuitas também fazem parte da programação oferecida neste mês.Entre os temas oferecidos estão: Gestão em Comércio eletrônico, Informática Básica, Operador de computador, Edição de Imagens com o Photoscape, Montagem e manutenção de computadores, Scracth Programação para Crianças, Principais funções do Excel, Introdução ao Phyton, Gestão de Infraestrutura de TI, Edição de vídeo com Lightwork, Desenvolvimento de jogos, Normas ABNT e Pacote Office, Fundamentos da Fotografia, entre outros."As Naves estão oferecendo uma grade repleta de cursos com foco em tecnologia e no mercado de trabalho. É essencial ter no currículo essa qualificação. Ela engrandece suas vantagens na hora de conseguir um emprego. Desenvolver ações de políticas públicas com este intuito é crucial", afirmou Willian Coelho, secretário municipal de Ciência e Tecnologia.De acordo com a prefeitura, as Naves do Conhecimento são espaços que promovem inúmeras atividades que visam potencializar a experiência digital, além de contribuir para o ingresso de jovens e adultos no mercado de trabalho por meio da capacitação em novas tecnologias.Inscrições presenciais acontecem somente nas naves do Engenhão, Madureira e Nova Brasília, na Zona Norte. As vagas são limitadas. Para ter acesso ao cronograma e fazer a inscrição, basta acessar o site: www.navedoconhecimento.rio