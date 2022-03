Interessados em concorrer às vagas anunciadas pela Prefeitura de Macaé, podem se dirigir à sede da Central do Trabalhador, que funciona na Rodovia Amaral Peixoto, s/n (em frente ao Estádio Cláudio Moacyr), na Barra de Macaé - Divulgação/João Barreto

Interessados em concorrer às vagas anunciadas pela Prefeitura de Macaé, podem se dirigir à sede da Central do Trabalhador, que funciona na Rodovia Amaral Peixoto, s/n (em frente ao Estádio Cláudio Moacyr), na Barra de MacaéDivulgação/João Barreto

Publicado 08/03/2022 10:35 | Atualizado 08/03/2022 13:47

Rio - Nesta semana, foram divulgadas 3.204 vagas para várias regiões do estado do Rio de Janeiro. Para quem busca emprego nos cargos de administrador, técnico de enfermagem, nutricionista, ajudante de cozinha, analista de dados, economista, motorista, entre outros, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), a Comunidade Católica, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio e a Luandre divulgaram oportunidades de trabalho.

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), por exemplo, divulgou nesta segunda-feira, 7, 2.159 vagas para as Regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Norte, Baixadas Litorâneas, Centro-Sul e Serrana, no estado do Rio. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Só na Região Metropolitana são 1.865 oportunidades, sendo 1.634 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). Dentre as oportunidades para PcD, existem vagas para enfermeiro, nutricionista, psicólogo hospitalar e técnico de enfermagem, com salários de até R$ 7,2 mil. Na Região Centro-Sul, são 20 oportunidades para pessoas com deficiência, na função de auxiliar de linha de produção.

Quem mora em Teresópolis, na Região Serrana, pode concorrer a uma das 217 vagas disponibilizadas. Entre elas, dez para jovem aprendiz de auxiliar administrativo, oito para cortador de roupas e 15 para fiscal de prevenção de perdas, além de oportunidades para costureira para máquinas industriais, motorista de caminhão, copeiro de restaurante, entre outras.



O Sine é uma plataforma que analisa e compara o perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante ter o cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.





Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.rj.gov.br/secretaria/trabalho

Já a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE), contabiliza 749 vagas para todos os níveis de escolaridade em diversos segmentos de atuação como restaurante, comércio e prestação de serviços. Dessas vagas, 408 são destinadas para pessoas com deficiência (PDDs). A faixa salarial é de R$ 1.300 a R$ 4.048.



Entre os postos abertos, o destaque são as 30 vagas para frentista, 30 para atendente de farmácia e 30 para subgerente de farmácia. Há também oportunidades para profissionais com nível superior nas funções de coordenador de infraestrutura de tecnologia da informação, analista de dados, economista e supervisor de vendas.



Para os trabalhadores com deficiência estão disponíveis 50 vagas para a função de auxiliar de cozinha, 50 para repositor, 50 para auxiliar de serviços gerais e 50 para operador de caixa. São postos para aqueles que possuem o nível de escolaridade fundamental incompleto e disponibilidade para trabalhar na Zona Sul, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes.





Os candidatos com deficiência precisam enviar o currículo para o e-mail: Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, que ficam na Rua Camaragibe, 25, na Tijuca, e na Avenida Geremário Dantas, 1400, sala 102, em Jacarepaguá.Os candidatos com deficiência precisam enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou comparecer ao posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia, que fica na Avenida Presidente Vargas, 1997.



A Comunidade Católica Gerando Vidas também disponibilizou uma lista de vagas para esta semana. São 211 oportunidades de trabalho, sendo 49 para trabalhos temporários. As inscrições podem ser realizadas em portalemprego.com.br

São vagas para auxiliar de produção, vendedor, atendente de loja, recreador infantil, porteiro, caixa, estoquista, jovem aprendiz, e vagas exclusivas para pessoas com deficiências PCDs.



A Comunidade Católica Gerando Vidas orienta que os interessados façam suas inscrições e se registrem em várias vagas para aumentar a chance de contratação. No site do projeto, é possível encontrar a lista completa das áreas das ofertas, local de trabalho, salário e pré-requisitos.

A Luandre, empresa de RH, está com 85 oportunidades para o setor de serviços no Rio. A remuneração varia de um a seis salários mínimos, dependendo da função. O valor mais mais alto, para analista de suporte de rede, é de R$ 7 mil.



As vagas são para auxiliar de operações, promotor de vendas, auxiliar de vendas, motorista de caminhão, operador de ETE, operador de empilhadeira, analista de orçamentos, entre outras. Os interessados precisam se cadastrar no site candidato.luandre.com.br

Garanta sua vaga

Ao enfrentar processos seletivos, alguns candidatos se perguntam como se destacar na hora da entrevista. Procurado pelo O DIA, o especialista em gestão de estratégia de pessoas e comportamento organizacional, destaca as melhores estratégias para garantir a vaga.

Para Marco Túlio Zanini, professor da FGV Ebape, é importante buscar posições onde o candidato possa explorar suas melhores habilidades e competências. Entre dicas ele destaca: "ter disciplina, considerar mudanças, ser flexível, ter humildade, investir na sua formação, buscar autoconhecimento, manter o currículo atualizado, ativar a rede de contatos, acompanhar o mercado e não desistir", explicou.