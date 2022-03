Pessoas com deficiência no mercado de trabalho - Divulgação/Bigstock

Publicado 08/03/2022 09:01 | Atualizado 08/03/2022 09:16

Rio - Com o objetivo de oferecer preparação e desenvolvimento ao mercado de trabalho para pessoas com deficiência, o programa educacional do Instituto Alicerce Educação oferece 300 vagas em cursos profissionalizantes. De forma totalmente gratuita, o projeto conta com uma formação de qualidade para que os alunos possam ter mais autonomia e protagonismo em suas carreiras profissionais e, com uma ótima formação profissional, conquistar um emprego.

O programa prevê a preparação para uma das rotas profissionais como: administrativo, comércio e varejo, logística, teleatendimento, entre outras, de acordo com o perfil da turma e vocação da região.

O curso será realizado em formato online e terá a duração de quatro meses. O projeto ainda vai abordar temas como o fortalecimento da base das trilhas de leitura, escrita e matemática alinhadas à BNCC, temas transversais e projeto de vida. Além da preparação para uma das rotas profissionais: administrativo, comércio e varejo, logística, teleatendimento, entre outras.



Para participar do programa, os interessados devem comprovar ter idade acima de 18 anos, apresentar a conclusão do ensino médio e ser uma pessoa com deficiência. (PCD). Caso o candidato venha a ser contratado após a formação do curso, será exigido o laudo médico.