Projeto que ensina mulheres a utilizarem ferramentas elétricas abre inscrições para novos cursos - Divulgação / Palácio das Ferramentas

Publicado 07/03/2022 19:13

Rio de Janeiro - O projeto Mulheres à Obra, que ensina as participantes a utilizarem ferramentas elétricas, está com inscrições abertas para os seis cursos que serão oferecidos entre 12 de março e 16 de abril. Além de aprenderem a manusear esses materiais de obra, as alunas também são capacitadas para realizar pequenos reparos domésticos do cotidiano.

“O Mulheres à Obra é o jeito que o Palácio da Ferramenta encontrou para homenagear mulheres no seu dia internacional, empoderando-as e transformando as suas vidas”, afirma Isabel Gomes, diretora de marketing do Palácio das Ferramentas, empresa responsável pela iniciativa que é apoiada pela Makita, Bosch, Lorenzetti, Suvinil e Legrand.

Nesta 8ª edição, serão oferecidas seis aulas, uma a mais do que na edição anterior. A mudança ocorreu depois de uma enquete realizada nas redes sociais, que também mostrou que as participantes queriam o curso de Encanamento e Tubulações, na área de hidráulica.

Os encontros vão acontecer sempre aos sábados e serão ministrados também por uma mulher, Emanuela Fidelis. Serão ofertadas aulas práticas e teóricas, além de dicas sobre a utilização das ferramentas.

No primeiro dia, 12 de março, a aula será sobre ferramentas elétricas e dicas de marcenaria. No segundo dia, 19 de março, as participantes vão aprender sobre elétrica e iluminação.

Já no dia 26, o curso é sobre hidráulica. Na sequência, em 2 de abril, o assunto serão as tintas de parede. No penúltimo encontro, marcado para o dia 9 de abril, as participantes vão aprender sobre rejuntes e impermeabilização. Por fim, no dia 16 de abril, a aula será sobre ferramentas elétricas e dremel (gravação em vidro).

Ao todo, serão ofertadas 40 vagas pelo valor simbólico de R$ 100,00 por cada curso. Desse valor, metade será revertido em um voucher para que as participantes utilizem na loja. As alunas também vão ganhar alguns mimos, como material didático, camiseta, bandana (laço), coffee break, e terão o direito de participar do sorteio de ferramentas.

“É através deste processo de ‘faça você mesmo’ que se gera um senso de realização para as alunas do curso”, concluiu Daniel Berquer Chaves coordenador regional da Makita que está no projeto desde seu início.

Desde a sua criação em 2017, a iniciativa já capacitou mais de mil mulheres.