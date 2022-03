Fundação Cecierj lança primeira pós-graduação em Educação Especial e Inovação Tecnológica do Estado do Rio - Divulgação

Publicado 03/03/2022 16:17 | Atualizado 03/03/2022 16:33

Rio de Janeiro - A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro, Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) lançam a primeira pós-graduação lato sensu em Educação Especial e Inovação Tecnológica do Estado do Rio. O curso de especialização oferta 1.500 vagas voltadas para professores da educação básica e profissionais que atuam em setores de apoio à inclusão e acessibilidade na educação superior do Rio de Janeiro.

O objetivo do curso é promover a formação continuada dos profissionais da Educação Básica e Superior que atuam em setores de apoio à inclusão e acessibilidade, além de ampliar e consolidar parcerias entre os dois níveis.

Os alunos da especialização vão adquirir conhecimentos sobre os processos de ensino e aprendizagem de estudantes com deficiência, sobre estratégias curriculares acessíveis e recursos tecnológicos e pedagógicos a serem empregados em sua escolarização.

Entre os critérios de seleção estão a qualidade da organização dos documentos apresentados no processo seletivo e a capacidade de expressão escrita do candidato, assim como a sua relação com o tema. Os profissionais da educação que atuam com alunos com deficiência múltipla, síndrome congênita do zika vírus e deficiência intelectual terão prioridade.

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de março, exclusivamente na página da universidade. Os candidatos vão poder descobrir se foram aprovados no dia 19 de abril.