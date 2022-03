Chuvas do dia 15 de fevereiro causaram muita destruição em Petrópolis - Marco Pereira

Publicado 02/03/2022 08:53

Rio - O Sebrae Rio vai oferecer consultorias gratuitas, personalizadas e on-line voltadas para finanças, reposicionamento de mercado e de marketing digital aos empreendedores de Petrópolis, na Região Serrana. Cada consultoria terá cinco horas de duração e o empreendedor que quiser recebê-las deve procurar a instituição pelos canais de atendimento: WhatsApp ou Telegram (21) 96576-7825, 0800 570 0800, redes sociais ou nos pontos de atendimento do Sebrae Rio em Petrópolis.

A instituição também vai promover uma campanha "Compre de Petrópolis". Uma ação de conscientização para que as pessoas priorizem comprar dos empresários da região. Para agendar consultorias ou conhecer mais sobre a campanha, foi lançado o site - https://sites.rj.sebrae.com.br/juntoscompetropolis/.

O escritório regional do Sebrae na Região Serrana II foi impactado devido às fortes chuvas. De forma temporária, o atendimento da instituição em Petrópolis está sendo realizado em dois pontos. O primeiro fica na CDL Petrópolis - Rua Irmãos D'Ângelo, 48, sobre loja, Centro, Petrópolis. De segunda a sábado, das 9h às 17h. O segundo local fica no Sesc Quintandinha - Avenida Joaquim Rolla, 2, Quintandinha, Petrópolis. De segunda a sábado, das 9h às 17h.

"Nos solidarizamos com a população de Petrópolis e queremos que essa recuperação do pequeno negócio da região aconteça o mais rápido possível. Desde o início, fizemos contatos individuais com os empresários da região para mapear as principais necessidades. Nos nossos atendimentos percebemos que as principais dúvidas eram na área tributária, crédito e renegociação de dívida. Após essa análise identificamos as melhores práticas para apoiar o empreendedor', explica Cláudia Pacheco, coordenadora do Sebrae Rio na Região Serrana II.

Os empreendedores da região também receberão uma cartilha com orientações de acesso ao crédito e isenção de impostos.