Ao lado do secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski., o governador Cláudio Castro anunciou a novidade para aumentar o efetivo no RioDivulgação/GOV RJ

Publicado 25/02/2022 19:38

Rio - O governador Cláudio Castro anunciou, nesta sexta-feira, o aumento do número de vagas para o teste de aptidão física dos concursos em andamento na Polícia Civil. A decisão dará oportunidade para que mais candidatos cursem a Academia de Polícia e, no caso do surgimento de novas vagas, poderão ser convocados sem necessidade de novos certames. O anúncio foi feito com o secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski.

"Nós estamos em um grande trabalho de recuperar a Polícia Civil, seja na parte de equipamentos, seja na parte de pessoal. Agora teremos oportunidade de preencher possíveis vagas mais rapidamente conforme elas forem surgindo e dessa forma contribuir para o sonho daqueles que desejam ingressar na Polícia Civil", declarou o governador.

"A iniciativa do governador Cláudio Castro é de suma importância para suprir o histórico déficit de efetivo da Polícia Civil e também um fator de motivação para os policiais da ativa que aguardam esse reforço", acrescentou o secretário Allan Turnowski.

O aumento é significativo no número de vagas no teste de aptidão física para os concursos em andamento. No caso de inspetor de Polícia, passa de 500 para 2.000; investigador vai de 1.000 para 2.000; técnico de necropsia aumenta de 100 para 150 e auxiliar de necrópsia também de 100 para 150.