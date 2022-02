Carreiras das nossas gerações - fotos de Reprodução

Publicado 24/02/2022 04:00

Decidir o futuro profissional nunca foi uma tarefa fácil. Definir a carreira a ser seguida é sempre motivo para dúvidas que poderão ser tiradas nos dias 8 e 10 de março. Nas duas datas acontece o evento “Carreiras da Nossa Geração”, organizado pela empresa Transformação Digital e que conta com o apoio dos jornais O DIA e Meia Hora. As inscrições para o encontro 100% digital já estão abertas. Para fazer o cadastro, basta acessar o link https://carreirasdanossageracao.com.br/.



De acordo com os organizadores, o evento digital vai ajudar você a pensar o futuro e ajudar a desmistificar as carreiras e ampliar as perspectivas de mercado para os participantes. Haverá grandes debates promovidos por convidados especiais das mais diferentes áreas do conhecimento.



Os inscritos terão 40 horas de conteúdo exclusivo e mais quatro horas de evento ao vivo, com dezenas de especialistas em profissões da era digital, sem dúvida, uma grande oportunidade para aproveitar e se reinventar.



O encontro é totalmente gratuito para quem quer saber tudo sobre as carreiras da nova geração, para os que estão tentando decidir os primeiros ou os novos passos na profissão.



Entre os palestrantes confirmados estão convidados como o empresário Kondzilla; a influenciadora Patrícia Ramos; Karine Santos, CEO do Wakanda; Daniel Pedrino, presidente do Descomplica; Mônica Hauck, cofundadora e co-CEO da Sólides; Patriota Garrido, do Nubank; Suelen Marcolino, diretora de contas no LinkedIn; e entre outros.



Também vão marcar presença empresas como iFood, Mercado Livre, Unilever, CIEE, Infojobs, TikTok, Accenture, Movimento Black Money e Team Hub. Quem for participar do evento poderá indicar amigos e ganhar prêmios. Haverá oportunidades de estágio e bolsas de cursos para os inscritos.

