ONG Entre o Céu e a FavelaDivulgação

Publicado 21/02/2022 12:11

Rio - A ONG ‘Entre o Céu e a Favela’ está com as inscrições abertas até o final de fevereiro para o Programa de Formação de Jovens, um curso voltado para jovens de 15 à 21 anos, moradores no Rio de Janeiro. O Programa, com duração de seis meses, visa levar o espírito de empreendedorismo e a orientação vocacional para seus futuros alunos.



O conteúdo do curso abordará temáticas de inteligência emocional (autoconhecimento, autocuidado, resiliência, e outros) e trilhas técnicas (princípios básicos de Pacote Office, empreendedorismo, entrevista de emprego, orientação vocacional e outros). Assim, os alunos poderão desenvolver habilidades que os qualificarão para o mercado de trabalho.