Edital destina R$ 800 mil para microprojetos de favelas - Divulgação

Publicado 16/02/2022 20:09

Rio - O Instituto Precisa Ser abriu inscrições para o "Re - Farm Cria", projeto que irá beneficiar pessoas pretas periféricas com R$ 800 mil, distribuídos entre os pilares de Criatividade, Equidade, Moda e Educação. Podem participar jovens de 16 a 29 anos, de periferias da Cidade do Rio, e de capitais brasileiras ou que componham coletivos/instituições que atuem nesses territórios, além de organizações sem fins lucrativos que atuem com este público. As inscrições podem ser feitas até 7 de março no site da ação.

O edital busca projetos que sigam os eixos de Moda, Criatividade, Equidade e Educação, promovam o desenvolvimento comunitário e que estejam alinhados aos pilares da marca: Gente, Cultura, Natureza e Circularidade.



Os projetos inscritos serão avaliados dentro de alguns critérios com diferentes pesos, por uma triagem de profissionais externos para análise, além de uma banca de lideranças FARM, e também por parceiros externos convidados para darem uma visão imparcial dos projetos.



O objetivo é selecionar 50 ações na cidade do Rio de Janeiro e mais 30 em outras capitais do Brasil. Os critérios de avaliação são: relevância, coerência e consistência. A relevância com a temática de atuação do proponente, grau de inovação e o potencial de impacto social do projeto. A coerência entre o objetivo do edital e a da iniciativa, a relação do tema com os pilares institucionais e objetivos do projeto. A consistência que verifica a relação entre as ações e atividades propostas na ficha de inscrições como o orçamento e o cronograma submetidos.



Divisão do valor



O valor de R$ 800 mil será dividido da seguinte forma: R$ 500 mil serão para projetos no Rio de Janeiro e R$ 300 mil para as demais capitais.



O Instituto Precisa Ser é o responsável pela chamada e pelo gerenciamento de todas as fases do edital. A instituição, que nasceu em 2016 e trata de tecnologias digitais e sociais sem fins lucrativos tem como propósito desenvolver iniciativas de inovação social e valor compartilhado que promovem a educação de qualidade, reduzem as desigualdades, geram prosperidade e bem-estar para todos.