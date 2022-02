O curso de pós-graduação ofertado pela UERJ terá modalidade presencial remota e pode ser feito de qualquer lugar do país - Reprodução

O curso de pós-graduação ofertado pela UERJ terá modalidade presencial remota e pode ser feito de qualquer lugar do paísReprodução

Publicado 15/02/2022 19:24 | Atualizado 16/02/2022 11:34

Rio - O Centro de Estudos e Pesquisas em Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) está com inscrições abertas para o processo seletivo 2022 para cursos de pós-graduação Stricto Sensu. 30% das vagas estão reservadas para cotistas, sendo que 12% para estudantes graduados negros e indígenas, 12% para estudantes carentes graduados oriundos da rede pública e privada de ensino superior e 6% para pessoas com deficiência, filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço.

Os cursos de Advocacia Pública, Ciências Criminais e Segurança Pública, Compliance Criminal e Responsabilidade Empresarial, Direito do Estado, Direito Financeiro e Tributário, Direito Imobiliário Notarial e Registral, Direito Marítimo, Direito Médico e da Saúde, Direito Militar, Direito Processual Civil, Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais e Gênero, e Sociologia dos Tribunais são desenvolvidos e coordenados por professores e pesquisadores da UERJ e podem ser feitos de qualquer lugar do Brasil.

Ofertados na modalidade presencial remota que garante a dinâmica do presencial de forma online, os cursos de pós-graduação do CEPED têm certificado emitido pela UERJ e são uma ótima oportunidade para quem busca o aperfeiçoamento profissional e o aprimoramento do conhecimento jurídico. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro. Para mais informações sobre os cursos, bem como, os editais, basta entrar no site: www.cepeduerj.org.br.